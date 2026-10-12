Giá vàng giảm chiều 12.10, chênh thế giới gần 13 triệu/lượng

Tại thời điểm 16 giờ 15 hôm nay, mỗi lượng vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mua vào và bán ra 141,3 - 144,3 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với chốt tuần qua.

Trước nhịp giảm chiều nay, tính từ ngày 8.10 đến hết sáng 12.10, giá vàng miếng SJC có 3 nhịp tăng và 3 nhịp đi ngang.

Hiện tại, giá mua - bán vàng của nhiều thương hiệu lớn đều thấp hơn giá vàng miếng SJC. Cụ thể, Phú Quý niêm yết 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều giao dịch ở 139,4 - 143,4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, suốt thời gian dài, giá bán vàng của DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải duy trì cao hơn giá vàng miếng SJC hoặc ngang bằng. Phú Quý thường niêm yết giá bán ra ngang bằng hoặc thấp hơn một chút so với vàng miếng SJC.

Hôm nay, giá vàng và bạc đều không biến động mạnh so với chốt tuần qua ẢNH: ĐAN THANH

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 12,8 triệu đồng/lượng.

Vàng Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt chênh giá vàng thế giới quy đổi như sau: 12,3 triệu đồng/lượng; 12 triệu đồng/lượng; 11,9 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, giá bạc tăng hoặc giảm nhẹ so với chốt tuần qua, tùy thương hiệu. Từ khi mở cửa tới hơn 16 giờ, mỗi kg bạc được bán ra chủ yếu 57 - 58 triệu đồng.

Khoảng 16 giờ 05, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết bán ra mỗi kg bạc như sau: 57,41 triệu đồng (giảm 370.000 đồng); 57,73 triệu đồng (giảm 420.000 đồng); 58,1 triệu đồng (tăng 373.000 đồng).

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 16 giờ 07 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.176,7 USD/ounce, giảm 17 USD (tương đương 0,41%); giá bạc thế giới giao ngay là 60,47 USD/ounce, giảm 0,23 USD (tương đương 0,38%) so với giá đóng cửa tuần qua.