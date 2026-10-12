Giá vàng hôm nay 12.10.2026: Vàng thế giới tăng nhanh

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ giá vàng miếng SJC không đổi so với cuối tuần qua, mua vào 141,8 triệu đồng, bán ra 144,8 triệu đồng. ACB mua vào 141,5 triệu đồng, bán ra 144,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 142,3 triệu đồng, bán ra 143,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 141,3 triệu đồng, bán ra 144,8 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng mạnh 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 141,3 triệu đồng, bán ra 144,3 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 141,3 triệu đồng, bán ra 144,3 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC khá ổn định vào sáng đầu tuần ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 18 USD mỗi ounce, lên 4.211 USD. Vàng tăng qua mốc 4.200 USD/ounce khi thị trường mua vào với mức thấp đã giúp giá phục hồi. Thị trường vàng đang giao dịch ở mức gần đỉnh phiên sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục suy giảm, trong khi kỳ vọng lạm phát gia tăng. Đại học Michigan vừa thông báo kết quả sơ bộ khảo sát Tâm lý Người tiêu dùng tháng 10 đạt 46,3. Con số này thấp hơn dự kiến, vì dự báo đồng thuận của các nhà kinh tế là 47,6, và cũng thấp hơn nhiều so với kết quả cuối cùng của tháng 9 là 48,1.

Trong tuần này, một số thông tin kinh tế của Mỹ được công bố như doanh số bán nhà hiện có, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, khảo sát sản xuất của Cục Dự trữ liên bang Philadelphia, khảo sát Empire State của Cục Dự trữ liên bang New York, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Washington sẽ phát biểu tại sự kiện của IMF.

Các nhà phân tích cho rằng, bất kỳ dữ liệu kinh tế nào ủng hộ việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ có lợi cho đồng đô la. Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ là báo cáo nổi bật trong tuần, các nhà phân tích cũng sẽ theo dõi sát sao dữ liệu lạm phát từ chỉ số giá sản xuất (PPI). Các nhà kinh tế cũng lưu ý, thị trường sẽ nhạy cảm với những bình luận từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người sẽ tham gia cuộc trò chuyện thân mật vào tối muộn thứ năm theo giờ miền Đông, tại Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế và Nhóm Ngân hàng Thế giới ở Bangkok.