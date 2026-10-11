Giá vàng hôm nay 11.10.2026: Tăng trong tuần nhưng người mua vàng nhẫn lỗ gần 4 triệu

Sáng 11.10, giá vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra 144,8 triệu đồng, tăng 1,3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, vàng nhẫn số 9 tại SJC cũng tăng 1,3 triệu đồng sau một tuần khi mua vào lên 141,3 triệu đồng và bán ra 144,3 triệu đồng. Tuy nhiên, chênh lệch mua - bán vàng miếng và vàng nhẫn tại SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần vẫn lỗ 1,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại Doji được mua vào 140,3 triệu đồng và bán ra lên 144,3 triệu đồng, tăng 800.000 đồng so với cuối tuần trước. Riêng Bảo Tín Minh Châu chỉ tăng 100.000 đồng khi mua vào 139,6 triệu đồng và bán ra 143,6 triệu đồng. Do tăng ít và chênh lệch neo đến 4 triệu đồng/lượng nên người mua vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu sau một tuần bị lỗ đến 3,9 triệu đồng.

Giá vàng ghi nhận đi lên suốt tuần nhưng người mua vẫn lỗ ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá vàng trong tuần hồi phục từ mức thấp, lên 4.193 USD/ounce, tăng hơn 53 USD so với cuối tuần trước. Hôm giữa tuần, kim loại quý đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao. Vì vậy, khi đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt thì vàng hồi phục trở lại. Nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư cá nhân dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Cụ thể, kết quả khảo sát của Kitco News với 14 nhà phân tích Phố Wall thì có 7 người, tương ứng 50% dự báo vàng sẽ tiếp tục đi lên. Ngược lại có 2 người, chiếm 14% nhận định kim loại quý quay đầu giảm; trong khi 5 người còn lại, tương ứng 36% cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Tương tự, cũng có nhiều nhà đầu tư cá nhân cho rằng giá vàng sẽ duy trì đà tăng. Cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu hút 206 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 93 người, chiếm 45% nhận định vàng tăng trong tuần tới. Ở chiều ngược lại, có 77 người, tương đương 37% cho rằng vàng sẽ quay đầu giảm và 36 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 18%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.