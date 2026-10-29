Giá vàng hôm nay 29.10.2026: Đứng yên khi Fed giữ nguyên lãi suất

Sáng 29.10, giá vàng trong nước không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Chẳng hạn, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng ở mức 139,7 triệu đồng/lượng và bán ra 142,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng mua vào 138,2 triệu đồng, bán ra 142,7 triệu đồng như cuối ngày hôm qua…

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tiếp tục được mua vào 135,5 triệu đồng và bán ra 139,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 138,2 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng. Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC là 3 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn là 4 triệu đồng thì ngược lại ở Phú Quý, chênh lệch mua - bán vàng miếng lên 4 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn giữ mức 3 triệu đồng.

Giá vàng sáng 29.10 không thay đổi khi Fed giữ nguyên lãi suất như dự báo ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới đi ngang quanh mức 4.059 USD/ounce. Giá vàng gần như không thay đổi sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giữ nguyên lãi suất vào cuối ngày 28.10 (rạng sáng 29.10 giờ Việt Nam). Cụ thể, đúng như dự báo của thị trường, Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) thuộc Fed thông báo giữ lãi suất liên bang trong khoảng 3,75 - 4% bởi lạm phát vẫn ở mức cao. Ủy ban cho biết, việc thu thập thêm thông tin sẽ giúp xác định lập trường chính sách phù hợp nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, đồng thời nhấn mạnh cam kết bảo đảm ổn định giá cả. Tuy nhiên, quyết định lần này ghi nhận hai phiếu phản đối trong số 12 thành viên có quyền biểu quyết tại FOMC. Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack đều muốn tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, thay vì giữ nguyên như phương án được thông qua.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed mô tả hoạt động kinh tế Mỹ đang "mở rộng với tốc độ mạnh", nâng đánh giá so với nhận định "vững chắc" hồi tháng 9 vừa qua. Ngoài việc loại bỏ một câu giải thích về đợt tăng lãi suất tháng 9, tuyên bố không có thay đổi đáng kể nào khác. Nếu lạm phát tăng có thể các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao hơn, làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 là 86%.