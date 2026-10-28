Giá vàng hôm nay 28.10.2026: Vàng miếng SJC tăng mạnh

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mạnh giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. ACB tăng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 140,5 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng 300.000 đồng, mua vào 140,5 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 300.000 đồng mỗi lượng, mua vào 137,8 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng… Trong một tháng trở lại đây, giá vàng miếng SJC dao động trong biên độ hẹp, bán ra từ 141 - 144,8 triệu đồng/lượng, mua vào từ 138 - 141,8 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tăng 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 137,8 triệu đồng, bán ra 140,8 triệu đồng. Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 136 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng giảm nhẹ quanh mức 2 - 3 USD mỗi ounce sau đà tăng mạnh trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 27.10), ở mức 4.060 USD. Vàng tăng trở lại khi giá dầu thô đi xuống, yếu tố này xoa dịu lo ngại về lạm phát và thúc đẩy nhu cầu mua mới đối với các kim loại quý trước thềm quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm nay. Các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran và một số cường quốc trong khu vực đã góp phần giảm bớt rủi ro địa chính trị tức thời trên thị trường năng lượng; tuy nhiên, dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn cùng với đồng USD mạnh lên đã phần nào kìm hãm đà tăng của kim loại quý.

Các báo cáo kinh tế Mỹ mới công bố cho thấy tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp vẫn duy trì sức chống chịu bất chấp chi phí vay vốn cao. Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 9 tăng 1,8%, nhờ nhu cầu thiết bị vận tải; nếu loại trừ vận tải, mức tăng đạt 0,5%. Đơn đặt hàng hàng hóa vốn phi quốc phòng, không bao gồm máy bay, cũng tăng 0,5%, phản ánh đầu tư doanh nghiệp tiếp tục tích cực. Niềm tin người tiêu dùng tháng 10 tăng lên 91,7, từ 84,2 trong tháng trước, vượt kỳ vọng thị trường. Doanh số nhà mới đạt tốc độ thường niên 676.000 căn, giảm nhẹ so với tháng 8 nhưng cao hơn dự báo. Trong khi đó, chỉ số sản xuất Fed Richmond giữ ở mức -2, cho thấy hoạt động sản xuất vẫn suy giảm nhẹ.

Thị trường tập trung vào quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp ngày 27 - 28.10. Xác suất Fed giữ lãi suất ở mức 3,75 - 4% đạt 90,6%, song khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn đáng kể, khoảng 73%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,99%, trong khi đồng USD mạnh lên gây sức ép lên giá vàng. Tuy nhiên, lo ngại lạm phát do giá dầu dịu bớt đã hỗ trợ kim loại quý phục hồi sau các đợt giảm trước đó.