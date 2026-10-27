Giá vàng hôm nay 27.10.2026: Vàng trong nước bất động ngày thứ 3 liên tiếp

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào vàng miếng SJC ở mức 138,7 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 141,7 triệu đồng, ghi nhận ngày thứ 3 liên tiếp không thay đổi giá vàng. Còn ACB mua vào vàng miếng SJC với giá 140 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vào 140,2 triệu đồng, bán ra 141,7 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi nhiều khi mua và bán duy trì ở mức cao 3 - 4 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vào 135 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 137,5 triệu đồng, bán ra 140,5 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC đứng yên ngày thứ 3 liên tiếp ẢNH: ĐỘC LẬP

Giá vàng thế giới khá ổn định sau khi vượt qua 4.000 USD/ounce, ở mức 4.017 USD/ounce. Giá vàng phục hồi khi giá dầu thô đi xuống làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và khuyến khích sự quan tâm mua vào kim loại quý trở lại trước quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang (Fed) trong tuần này. Những nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran và một số cường quốc khu vực đã giúp giảm bớt một phần phí bảo hiểm địa chính trị tức thời trên thị trường năng lượng, trong khi kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách hơn nữa tiếp tục hạn chế sự phục hồi của vàng.

Thị trường vẫn tập trung vào việc Fed tạm dừng chính sách tiền tệ vào tháng 10, tiếp theo là khả năng thắt chặt hơn nữa trước cuối năm. Fed vẫn duy trì việc giữ im lặng trước các cuộc họp, khiến các báo cáo kinh tế sẽ được công bố gần đây trở thành những yếu tố chính ảnh hưởng đến kỳ vọng về lãi suất. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ công bố quyết định về lãi suất vào ngày mai.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn là nguồn bất ổn đáng kể vào thứ hai, mặc dù các hoạt động ngoại giao được nối lại đã giúp xoa dịu một số lo ngại tức thời về một cuộc leo thang khác ở Trung Đông. Sự căng thẳng này khiến giá dầu duy trì ở mức cao, gây ảnh hưởng đến lạm phát.