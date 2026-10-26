Giá vàng hôm nay 26.10.2026: Vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 16,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước ít biến động so với sự đi xuống của kim loại quý thế giới khiến mức đắt đỏ gia tăng, lên 16 - 16,7 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào vàng miếng SJC với giá không đổi so với cuối tuần qua, ở mức 138,7 triệu đồng, bán ra 141,7 triệu đồng. ACB mua vào 139,8 triệu đồng, bán ra 142,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng mỗi lượng, mua vào 140 triệu đồng, bán ra 141,5 triệu đồng…

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC ở mức 1 - 3 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn 4 số 9 chênh lệch lên 3 - 4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC mua vào 135 triệu đồng, bán ra 139 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 137,7 triệu đồng, bán ra 140,7 triệu đồng…

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC lên 3 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 7 USD mỗi ounce, xuống 3.990 USD. Vàng kéo dài một tuần bán tháo mạnh do những lo ngại mới về leo thang quân sự liên quan đến Iran đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong nhiều năm và củng cố khả năng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Hoạt động kinh doanh mạnh mẽ tại Mỹ và kỳ vọng lạm phát tiêu dùng gia tăng đã làm tăng thêm áp lực lên kim loại quý, trong khi sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán Bắc Mỹ và châu Âu cho thấy sự thận trọng rộng rãi hơn của các nhà đầu tư.

Các báo cáo kinh tế của Mỹ đã củng cố quan điểm rằng, nền kinh tế vẫn kiên cường bất chấp chi phí vay cao, trong khi áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng. Fed vẫn duy trì chính sách im lặng trước cuộc họp ngày 27 - 28.10, khiến quyết định chính sách và báo cáo lạm phát tuần tới trở thành những yếu tố chính ảnh hưởng đến kỳ vọng về lãi suất.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran vẫn là nguồn bất ổn đáng kể khi những lo ngại mới về khả năng Mỹ và Israel tái khởi động các cuộc tấn công quân sự chống lại Iran đã đẩy giá dầu thô tăng mạnh. Mối đe dọa đối với nguồn cung năng lượng vùng Vịnh đã đẩy giá dầu Brent lên cao. Đối với vàng, rủi ro quân sự leo thang thường hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu cao hơn cũng củng cố kỳ vọng lạm phát và khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Ảnh hưởng trái chiều này đã hạn chế phản ứng trú ẩn an toàn của vàng bất chấp sự suy yếu của thị trường chứng khoán.