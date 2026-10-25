Giá vàng hôm nay 25.10.2026: Người mua vàng nhẫn lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Sáng 25.10, giá vàng tiếp tục ghi nhận một tuần sụt giảm. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 138,7 triệu đồng/lượng và bán ra 141,7 triệu đồng, giảm 1,9 triệu đồng so với cuối tuần trước. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán vàng miếng vẫn duy trì 3 triệu đồng/lượng khiến người mua bị lỗ 4,9 triệu đồng.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm mạnh 4,1 triệu đồng sau một tuần khi mua vào xuống 135 triệu đồng và bán ra 139 triệu đồng. Hơn nữa, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC tăng lên 4 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ đến 8,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Doji giảm 1,9 triệu đồng so với cuối tuần trước khi được mua vào còn 137,2 triệu đồng và bán ra 141,2 triệu đồng; cộng chênh lệch giá mua - bán là 4 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần bị lỗ gần 6 triệu đồng...

Giá vàng nhẫn giảm mạnh khiến người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá vàng cuối tuần lao dốc xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce khi chốt phiên ở mức 3.995 USD/ounce, thấp hơn cuối tuần trước 169 USD. Kim loại quý giảm mạnh khi các nhà giao dịch vẫn đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, sau một loạt dữ liệu lạm phát của Mỹ vừa công bố cao hơn dự kiến.

Dù liên tục giảm, vẫn có nhiều nhà đầu tư dự báo vàng sẽ quay đầu tăng trong tuần tới. Kết quả khảo sát trực tuyến của Kitco News thu hút 161 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 67 người, chiếm 42% nhận định vàng tăng trong tuần tới; ngược lại, có 41 người, tương đương 26% cho rằng vàng sẽ tiếp tục giảm và 53 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 33%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, có 17 nhà phân tích Phố Wall tham gia khảo sát thì có 7 người, tương ứng 41% dự báo vàng sẽ tiếp tục giảm; ngược lại có 4 người, tương ứng 24% cho rằng vàng sẽ quay đầu tăng; và 6 người còn lại, tương ứng 35 % nhận định vàng đi ngang.