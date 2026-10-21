Giá vàng hôm nay 21.10.2026: Vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên 13,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC xoay quanh mức 143 triệu đồng mỗi lượng trong những ngày qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 139,6 triệu đồng, bán ra 142,6 triệu đồng. ACB mua vào 140 triệu đồng, bán ra 143 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 100.000 đồng, mua vào 140,7 triệu đồng, bán ra 142,2 triệu đồng… Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 không thay đổi khi Công ty Phú Quý mua vào 139 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 137,7 triệu đồng, bán ra 141,2 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới tăng lên 13,6 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn tuần trước 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 13,6 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 14 USD mỗi ounce, xuống 4.111 USD. Vàng giảm phiên thứ 3 liên tiếp và mất khoảng 5,7% trong tháng qua. Giá dầu tăng cao đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố lập luận về chính sách tiền tệ thắt chặt, một bối cảnh thường gây áp lực lên một tài sản không sinh lời như vàng.

Trong khi đó, khả năng tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) tuần tới hầu như không thay đổi, và phần lớn các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất không thay đổi lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28 tháng 10 hiện ở mức 84%, tăng khoảng 2%.

Việc tạm dừng tăng lãi suất diễn ra sau khi Fed tăng 0,25% vào tháng 9, nâng phạm vi lãi suất mục tiêu của quỹ liên bang lên mức 3,75% đến 4% và đánh dấu lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2023. Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã từ chối đưa ra tín hiệu về ý định của mình trước cuộc họp tháng 10, để thị trường phản ứng với các dữ liệu sắp tới. Ngay cả khi việc giữ nguyên lãi suất được dự đoán rộng rãi vào tuần tới, thị trường vẫn tiếp tục dự đoán một đợt tăng lãi suất khác tại cuộc họp tháng 12, điều này khiến triển vọng chính sách nghiêng về hướng thắt chặt hơn.