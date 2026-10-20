Giá vàng hôm nay 20.10.2026: Giảm hơn nửa triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC tại ACB giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 140,3 triệu đồng, bán ra 143,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào 140,5 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 140,1 triệu đồng, bán ra 143,1 triệu đồng…

Vàng nhẫn 4 số 9 thấp hơn vàng miếng SJC 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 139,3 triệu đồng, bán ra 142,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 139 triệu đồng, bán ra 142 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm nửa triệu đồng một lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm 20 USD/ounce, xuống 4.122 USD/ounce, do USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Đà phục hồi của cổ phiếu công nghệ cũng làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi bất ổn quanh eo biển Hormuz phần nào hạn chế áp lực bán vàng.

Thị trường đang cân nhắc giữa tăng trưởng việc làm chậm lại và lạm phát dai dẳng tại Mỹ. Tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá sản xuất tăng lần lượt 1,3% và 6,3%, trong khi doanh số bán lẻ tăng 0,8%, cho thấy sức mua vẫn khá vững bất chấp chi phí vay cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,135%, gây thêm sức ép lên vàng, tài sản không sinh lãi. Thị trường dự báo Fed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28.10, nhưng khả năng thắt chặt chính sách vào tháng 12 vẫn ở mức cao. Tại Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế quý 3 đạt 4,5%, tăng từ mức 4,3% của quý trước, nhờ xuất khẩu, dù tiêu dùng và đầu tư bất động sản còn yếu.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ theo dõi các dữ liệu về nhà ở, trợ cấp thất nghiệp, hoạt động kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng Mỹ. Số liệu kinh tế yếu có thể hỗ trợ giá vàng thông qua lợi suất giảm, trong khi nhu cầu mạnh và lạm phát cao sẽ làm gia tăng nguy cơ Fed tiếp tục thắt chặt tiền tệ.