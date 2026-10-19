Kiều hối quý 3 về TP.HCM tăng trở lại, đạt hơn 2,835 tỉ USD

Lượng kiều hối quý 3 về TP.HCM tăng 800 triệu USD so với quý 2/2026, đạt 2,835 tỉ USD. Đây là quý tăng đầu tiên trong năm 2026 sau khi giảm 16,9% trong quý 1 và 27,9% trong quý 2. Điều này cho thấy dòng kiều hối đã phục hồi rõ nét, tuy nhiên mức phục hồi tập trung chủ yếu tại châu Á và kênh tổ chức kinh tế, trong khi các khu vực còn lại vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Kiều hối về TP.HCM tăng trở lại sau 2 quý giảm ẢNH: ĐỘC LẬP

Châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất với hơn 1,676 tỉ USD, chiếm 59,1% tổng doanh số, tăng mạnh so với tỷ trọng 49,3% của quý 2/2026. Nguồn kiều hối chủ yếu từ lực lượng lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore và Malaysia. Châu Mỹ đứng thứ hai với 748,5 triệu USD, chiếm 26,4%, chủ yếu từ cộng đồng người Việt tại Mỹ và Canada. Châu Âu đạt 222,1 triệu USD, chiếm 7,8%. Châu Đại Dương đạt 173,2 triệu USD, chiếm 6,1% (quý 2/2026 chiếm 9,6%), chủ yếu từ Úc và New Zealand. Châu Phi có quy mô nhỏ nhất với 15,1 triệu USD, chiếm 0,5%.

Như vậy, châu Á và châu Mỹ chiếm 85,5% tổng lượng kiều hối. Đáng chú ý, tỷ trọng của châu Á tăng từ 49,3% của quý 2/2026 lên 59,1% vào quý 3/2026. Điều này cho thấy cơ cấu kiều hối trên địa bàn ngày càng phụ thuộc vào thị trường lao động châu Á.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh số kiều hối chuyển về trên địa bàn TP.HCM đạt 6,872 tỉ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2025 (9 tháng năm 2025 đạt khoảng 7,969,0 triệu USD), tương ứng giảm khoảng 1,096 triệu USD; bằng khoảng 66,7% mức thực hiện cả năm 2025 (10,3 tỉ USD). Nhờ kết quả của quý 3, mức giảm lũy kế đã thu hẹp đáng kể so với mức giảm 22,8% của 6 tháng đầu năm.

Dự báo quý 4/2026 đạt khoảng 2,6 - 2,9 tỉ USD, doanh số kiều hối cả năm 2026 ước đạt khoảng 9,5 - 9,8 tỉ USD, giảm khoảng 5,1% - 8% so với năm 2025 (10,3 tỉ USD). Như vậy, kiều hối cả năm 2026 nhiều khả năng vẫn thấp hơn năm 2025; mức độ phục hồi phụ thuộc lớn vào diễn biến tỷ giá, thị trường lao động tại châu Á… trong những tháng cuối năm.