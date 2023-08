Chia sẻ tình báo Mỹ - Nhật ra sao trước nguy cơ tin tặc Trung Quốc?

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh AFP

Hãng Reuters ngày 9.8 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ sự tự tin về việc chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản, sau khi truyền thông cho rằng tin tặc Trung Quốc tiếp cận hệ thống quốc phòng nhạy cảm nhất của Tokyo.

Trước đó, tờ The Washington Post hôm 7.8 dẫn lời các quan chức đương nhiệm cũng như đã thôi việc của Mỹ và Nhật cho biết tin tặc Trung Quốc vào năm 2020 đã tiếp cận thông tin mật về năng lực, kế hoạch và thiếu sót về quân sự của Nhật.

Bài báo dẫn lời một cựu quan chức quân đội Mỹ cho rằng vụ xâm nhập là "tồi tệ một cách gây sốc" và lãnh đạo Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã phải bay đến Tokyo để trao đổi với các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật.

Nhật đã có biện pháp tăng cường mạng lưới, nhưng dường như vẫn chưa đủ để đối phó âm mưu theo dõi, nên có khả năng thông tin tình báo chia sẻ giữa Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Nhật vẫn bị ảnh hưởng, theo bài báo.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Hirokazu Matsuno sau đó cho hay Nhật không thể xác nhận liệu có thông tin an ninh nào bị rò rỉ hay không. Ông nói rằng an ninh mạng là nền tảng duy trì liên minh Nhật - Mỹ và Tokyo sẽ tiếp tục làm việc để giữ mạng lưới vững chắc và an ninh.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh từ chối bình luận về bài báo khi nói rằng bà sẽ để Tokyo lên tiếng về năng lực tình báo và an ninh mạng của mình. "Chúng tôi cảm thấy tự tin vào mối quan hệ của mình, cũng như việc chia sẻ thông tin tình báo mà chúng tôi thực hiện với Nhật Bản và chúng tôi tin tưởng sẽ tiếp tục điều đó", bà cho biết.

NSA không lập tức bình luận về bài báo trên. Bắc Kinh cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Dự kiến Mỹ, Nhật và Hàn Quốc sẽ họp thượng đỉnh 3 bên vào ngày 18.8 và công bố kế hoạch đẩy mạnh hợp tác an ninh trong bối cảnh quan ngại gia tăng về Trung Quốc.