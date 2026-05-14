Chia sẻ xúc động của thiếu nhi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Chiều 14.5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026). Dẫn đầu đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Tổ chức Đội đã phát triển mạnh mẽ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội, đồng thời khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thiếu nhi cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chăm lo của Nhà nước.

Anh Bùi Quang Huy báo cáo tại chương trình ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Theo anh Bùi Quang Huy, cách đây tròn 85 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập với 5 đội viên đầu tiên do Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng làm đội trưởng. Đến nay, tổ chức Đội đã phát triển mạnh mẽ với gần 16 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng đang học tập, sinh hoạt tại hơn 23.000 liên đội trường tiểu học và THCS trên cả nước.

Hướng tới dấu mốc 85 năm thành lập Đội, các cấp bộ Đoàn và Hội đồng Đội đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, thi đua học tập, rèn luyện và chăm lo cho thiếu nhi với chủ đề "Đội ta lớn lên cùng đất nước".

Anh Bùi Quang Huy cho biết, hàng loạt cuộc thi, sân chơi lớn đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, sáng tạo và khát vọng vươn lên của thế hệ măng non.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thiếu nhi ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Bên cạnh các hoạt động thi đua học tập, anh Bùi Quang Huy cho biết, công tác chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tiếp tục được đẩy mạnh.

Nhiều công trình măng non, sân chơi thiếu nhi, thư viện, không gian đọc sách, nhà khăn quàng đỏ đã được xây dựng, trao tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động tại 248 xã biên giới cũng được triển khai gắn với các cuộc vận động "Vòng tay bè bạn", "Kết nối biên cương".

Anh Bùi Quang Huy đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Đặc biệt, anh Bùi Quang Huy khẳng định, 85 đội viên tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt hôm nay là những gương mặt xuất sắc trong học tập, rèn luyện, công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Nhiều em đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, nghệ thuật, thể thao; nhiều em là cán bộ chỉ huy Đội tiêu biểu, tích cực tham gia hoạt động xã hội và có trách nhiệm với cộng đồng.

"Chính tổ chức Đội đã giúp cháu trưởng thành hơn"

Tại buổi gặp mặt, những chia sẻ hồn nhiên nhưng đầy khát vọng của các thiếu nhi đã để lại nhiều xúc động với các đại biểu tham dự.

Đại diện thiếu nhi TP.HCM phát biểu, em Nguyễn Quốc Minh Đạt, học sinh lớp 9/1, Liên đội trưởng Trường THCS Lý Thánh Tông, cho biết những năm tháng tham gia hoạt động Đội là khoảng thời gian "rất ý nghĩa và rất đẹp", giúp em trưởng thành và phát triển bản thân mỗi ngày.

Em Nguyễn Quốc Minh Đạt chia sẻ tại chương trình ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Với vai trò Liên đội trưởng, Minh Đạt cho biết em luôn cùng Ban Chỉ huy Liên đội và giáo viên Tổng phụ trách tổ chức nhiều hoạt động cho đội viên như phong trào học tốt, các hoạt động nhân ái và sân chơi kỹ năng. Qua các hội thi như Chỉ huy Đội giỏi, em được rèn luyện kỹ năng điều hành, làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm.

"Chính tổ chức Đội đã giúp cháu trưởng thành hơn, tự tin hơn, bản lĩnh hơn và nhận ra trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước, đối với quê hương, Tổ quốc", Minh Đạt chia sẻ.

Nam đội viên đã đạt nhiều thành tích nổi bật như 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi TP.HCM, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM năm 2025 cùng nhiều giải thưởng trong các kỳ thi Olympic toán học.

Trong khi đó, phần phát biểu của em Yui Yoshizaki, học sinh lớp 6A, Liên đội phó Trường liên cấp Dạ Hợp (Hòa Bình), gây xúc động bởi hình ảnh một cô bé mang hai dòng máu Việt Nam - Nhật Bản với tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam.

Em Yui Yoshizaki mong muốn trở thành "một nhịp cầu nhỏ" góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa thiếu nhi và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Yui Yoshizaki cho biết em luôn ấp ủ ước mơ trở thành "một nhịp cầu nhỏ" góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa thiếu nhi và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Tham gia hoạt động Đội giúp em học được sự tự tin, tinh thần đoàn kết và lan tỏa năng lượng tích cực đến bạn bè.

Nữ đội viên cũng đạt nhiều thành tích nổi bật như giải nhất cấp tỉnh cuộc thi vẽ tranh "Bác Hồ với thiếu nhi" và huy chương vàng toán quốc tế TIMO.

Đội viên Yui Yoshizaki xúc động bày tỏ lời cảm ơn vì sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho thiếu nhi cả nước và hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Đặc biệt, đại diện cho 85 đội viên tiêu biểu, đội viên Yui Yoshizaki đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bức tranh do chính tay mình vẽ, lấy cảm hứng từ hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về thăm và khởi công một ngôi trường tại Điện Biên.