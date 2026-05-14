Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu

Chiều 14.5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026). Dẫn đầu đoàn đại biểu thiếu nhi Việt Nam có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ thiếu nhi Việt Nam, đồng thời gửi gắm nhiều thông điệp quan trọng về giáo dục, bảo vệ và bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.

Đội viên đeo khăn quàng đỏ cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt

Mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam

Mở đầu bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói: "Tôi thấy ở các cháu hình ảnh thế hệ Việt Nam mới đầy tươi sáng, tự tin, nhân ái, giàu ước mơ và khát vọng, và đang chuẩn bị hành trang để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước".

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cuộc gặp mặt không chỉ nhằm biểu dương những thiếu nhi tiêu biểu mà còn là dịp "để lắng nghe, nhìn lớn lên, nhìn về tương lai của đất nước". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng tới toàn thể đội viên, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam trong và ngoài nước nhân dịp Đội TNTP Hồ Chí Minh tròn 85 năm tuổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhắc lại truyền thống lịch sử của tổ chức Đội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã trở thành "mái nhà thân yêu của thiếu nhi Việt Nam", nơi bồi đắp tình yêu quê hương, lòng kính yêu Bác Hồ, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khát vọng vươn lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, thiếu nhi hôm nay được sống trong điều kiện tốt hơn, có cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ hiện đại, song cũng đối mặt với nhiều thách thức mới của thời đại số. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Yêu nước hôm nay bắt đầu từ học tập nghiêm túc, sống lành mạnh, biết tự trọng, biết bảo vệ điều đúng và không thờ ơ trước điều xấu và cần phải đấu tranh loại bỏ cái ác, cái tệ".

Xây dựng môi trường sống an toàn, công bằng cho trẻ em

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành nhiều thời gian phân tích ý nghĩa của 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng trong bối cảnh hiện nay. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào" không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là biết yêu thương, chia sẻ, không vô cảm.

"Học tập tốt, lao động tốt" là tinh thần tự học, khám phá khoa học, công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số. "Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt" còn là ứng xử văn minh trên không gian mạng. "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm" là "học thật, làm thật, nói thật, biết nhận lỗi, bảo vệ điều đúng, nói không với cái xấu".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt

Đề cập tới mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, nhiều thiếu nhi hôm nay sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam cần chuẩn bị một thế hệ thiếu nhi "phát triển toàn diện hơn, mạnh khỏe về thể chất, trong sáng về tâm hồn, vững vàng về bản lĩnh, giỏi về tri thức, thành thạo về kỹ năng, nhân ái trong cuộc sống và tự tin hội nhập".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý việc xây dựng môi trường sống an toàn, công bằng cho trẻ em. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "An toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng. Công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển".

Bên cạnh niềm vui và niềm tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trăn trở khi vẫn còn nhiều trẻ em chưa được chăm sóc đầy đủ, bị bạo lực, xâm hại hoặc phải lao động sớm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: "Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em, như thế nào". Đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra mà phải "phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ".

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm dành cho thiếu nhi, tổ chức Đoàn - Đội

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm dành cho thiếu nhi, tổ chức Đoàn - Đội, nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các thiếu nhi "chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày"; đồng thời yêu cầu mỗi ngôi trường phải là "một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc", tuyệt đối không để xảy ra bạo lực học đường, kỳ thị hay bắt nạt.

Các đội viên tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt

Đối với gia đình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Dạy con không thể bằng chửi mắng hay đòn roi". Mỗi gia đình phải là nơi trẻ em lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc và niềm tin.

Khép lại bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm niềm tin tới các đội viên tiêu biểu và thiếu nhi cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các em luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên, xứng đáng với tương lai của đất nước, chủ nhân của Việt Nam phát triển hùng cường, văn minh, hạnh phúc.