Chia sẻ xúc động của vợ võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất

Sự kiện ONE Fight Night 17 mới đây tại Thái Lan đánh dấu cột mốc 4 năm Nguyễn Trần Duy Nhất quay lại đấu trường ONE Championship. Tuy nhiên kết quả lại không như mong đợi khi "độc cô cầu bại" làng muay Việt Nam bị hạ knock-out trước Denis Puric (Bosnia).

Nguyễn Trần Duy Nhất may mắn có vợ đồng hành "trên từng cây số" FBNV

Chia sẻ sau khi trở về Việt Nam, Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết lý do mình quyết định trở lại đấu trường ONE Championship là vì người hâm mộ. "Rất nhiều người hâm mộ, yêu mến Nhất muốn được xem Nhất tiếp tục tranh tài ở đấu trường chuyên nghiệp, đặc biệt là ONE Championship nên Nhất quyết định trở lại", Nguyễn Trần Duy Nhất nói.

Đôi tay chai sần của Nguyễn Trần Duy Nhất sau nhiều năm tập luyện, thi đấu FBNV

Nhìn lại trận thua knock-out vừa qua trước đối thủ Denis Puric, Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết: "Ở hiệp 1, tôi giữ được cự ly để chờ cơ hội tận dụng tung ra những cú đánh sở trường bởi đối thủ rất mạnh các đòn tay, nếu mình áp sát sẽ khó đấu lại. Sang hiệp 2, tôi dính phải đòn tay rất mạnh của đối thủ vào vùng đầu nên bị choáng. Dù cố gắng đứng dậy nhưng tôi vẫn còn hơi choáng nên trọng tài quyết định cho dừng trận đấu, xử thắng knock-out cho Denis Puric. Bản thân mình rất buồn vì đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu này nhưng kết quả không như mong muốn. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, tập luyện kỹ hơn để tiếp tục con đường thi đấu chuyên nghiệp".

Nguyễn Trần Duy Nhất (trái) ở trận đấu với Denis Puric vừa qua tại đấu trường ONE Championship ONE CHAMPIONSHIP

Đồng hành cùng chồng ở hầu hết các sự kiện võ thuật, Huỳnh Thị Kim Oanh trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc Nguyễn Trần Duy Nhất bị đối thủ hạ knock-out sau cú đánh như "trời giáng" vào đầu, tim cô như thắt lại. Cô gái đầy mạnh mẽ lập tức đến bên chồng để an ủi, động viên, vỗ về. "Một năm bôn ba vậy đủ rồi. Em thì đen nhẽm, đầy nếp nhăn. Anh thì bàn tay chai sần và đôi ba lần bị chấn thương. Mình về với gia đình nhỏ có các con", Huỳnh Thị Kim Oanh chia sẻ đầy xúc động nhưng cũng rất "máu lửa" khi hẹn năm 2024 lại sát cánh cùng chồng đi thi đấu tiếp.

Phút giây thư giãn, nạp năng lượng của vợ chồng võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Anh sẽ tái xuất vào năm 2024 FBNV

Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết, thất bại vừa qua không ảnh hưởng đến đam mê võ thuật mà còn khiến anh có thêm quyết tâm tập luyện để trở lại mạnh mẽ hơn. "Năm 2024 tôi sẽ thi đấu từ 3 đến 4 trận ở đấu trường ONE Championship. Mong được mọi người tiếp tục ủng hộ", Nguyễn Trần Duy Nhất quyết tâm.