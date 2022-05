Chia tay đã nhiều năm, sao vẫn chưa quên được người yêu cũ?

Các bạn trẻ thường quan tâm rất nhiều đến giai đoạn bắt đầu một mối quan hệ, thậm chí có một số cặp đôi đầu tư thực hiện màn tỏ tình cực kỳ hoành tráng. Tuy nhiên, ít ai nghĩ đến, hoặc sẵn sàng tâm lý cho việc kết thúc như thế nào nhằm giảm sự thương tổn cho cả hai.

Câu chuyện cô gái khuyết tật tiễn người yêu đi lấy vợ

Chia sẻ với PV Thanh Niên, N.T.T.N (25 tuổi, quê Vĩnh Phúc), cô gái khuyết tật vận động, kể lại mối tình kéo dài 5 năm với một chàng trai có sức khỏe bình thường.

Cô và người yêu biết nhau thông qua mạng xã hội, sau đó cả hai tìm được tiếng nói chung, sự đồng điệu trong tâm hồn và yêu nhau. Cả hai cũng đã xác định đây là một mối quan hệ sẽ vấp phải nhiều sự phản đối và sẽ có cái kết không trọn vẹn, nhưng vẫn ở bên nhau trong suốt 5 năm.

Những tưởng sau thời gian dài bên nhau, N. và bạn trai sẽ có cái kết đẹp, nhưng cô lại nhận được lời “chia tay” đến từ bạn trai ngay lúc cô tưởng chừng như mối quan hệ này đang ổn định nhất. “Tôi không thể chấp nhận kết cuộc này và mọi thứ như sụp đổ, khiến tôi không thể nào làm chủ cảm xúc của bản thân”, N. chia sẻ.

Gần 3 năm kể từ ngày người thương nói lời tạm biệt, mỗi ngày N. đều cố gắng lạc quan, luôn nỗ lực trong học tập, đi đến nhiều nơi dù khả năng vận động rất kém. Tuy vậy, mỗi khi đêm về, cô gái trẻ lại một mình ôm lại những kỷ niệm cũ, không thể đếm được số lần cô bật dậy giữa đêm và khóc nức nở như một đứa trẻ.

Dù đã rất kiên cường nhưng N. vẫn không thể nào nguôi ngoai được nỗi đau mà mối tình kéo dài 5 năm mang lại. Đã rất nhiều lần N. tìm đến các chuyên gia để tham vấn tâm lý, mọi chuyện có vẻ khá hơn khi cô dần làm chủ được cảm xúc và cân bằng hơn trong cuộc sống. “Nỗi đau vẫn còn đó, vẫn vậy chỉ là sức chịu đựng trong tôi có tăng lên theo thời gian”, N. chia sẻ.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã được kiểm soát nếu như N. không biết được tin bạn trai cũ kết hôn. Ngày người yêu cũ kết hôn hồi tháng 2.2022, N. đã nhờ một người em thân thiết chở đến nơi diễn ra đám cưới. Đứng từ xa, N. không kìm được những giọt nước mắt khi nhìn thấy người yêu cũ cưới vợ.





Tại sao không thể quên được người yêu cũ ?

Chuyên viên Đào Lê Tâm An (nghiên cứu sinh ngành Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) chia sẻ: “Ở góc độ tâm lý, khi chấm dứt một mối quan hệ mà ta thật sự quan tâm sẽ dẫn đến hai sự thay đổi lớn trong cuộc sống”.

Theo anh Tâm An, ở trong một mối quan hệ tình cảm đủ lâu, các cặp đôi thường xây dựng những thói quen. Do đó, khi ngừng lại một cách đột ngột, sự thay đổi này không tạo đủ không gian cho cá nhân chuyển mình khỏi thói quen cũ. Bên cạnh đó, sự an toàn và thuộc về cũng là nhu cầu bậc cao của con người, mất đi cảm giác này sẽ tạo sự chông chênh và khiến họ càng trở nên lo lắng hơn.

“Vì thế, việc chia tay có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực hơn đối với những người có hình ảnh bản thân thấp hoặc có vấn đề về sự gắn bó. Hậu chia tay, những nhóm người này dễ xuất hiện những niềm tin phi lý như: tôi không xứng đáng được yêu; tôi không có gì tốt đẹp cả; hoặc những người không yêu tôi đều là người xấu xa”, anh Tâm An nói.

Chuyên viên Tâm An cho biết thêm, theo gợi ý của một số nhà tâm lý lâm sàng, có một vài giai đoạn mà con người sẽ trải qua sau khi chấm dứt một mối quan hệ. Việc thấu hiểu các giai đoạn này sẽ góp phần giúp người đang “mắc kẹt” với cảm xúc tìm ra những phương hướng giải quyết phù hợp: