Chiếc bánh được mệnh danh thời trang và đẹp nhất thế giới

Với cốt bánh bông lan mềm mịn kèm kem màu vàng bơ, thơm mùi chanh, sau đó là một lớp kem tươi bông xốp cao ngất, được bao bọc trong lớp hạnh nhân nghiền màu hồng tinh tế. Tất cả những lớp được chế tác tỉ mỉ đó tạo nên miếng bánh principessa hoàn hảo mà không quá ngọt. CNN gọi nó là hiện thân của một diva Hollywood cổ điển trong hình dạng chiếc bánh.

Từ những năm 1930, khi Sant Ambroeus còn là một nhà hàng thịnh vượng ở Milan và nhiều thập kỷ trước khi chính thức gia nhập làng ẩm thực New York vào những năm 80, bánh công chúa đã trở thành món tráng miệng hàng đầu của nhà hàng. Có tới 400 lát bánh được phục vụ mỗi ngày trên toàn cầu, và sự nổi tiếng không ngừng của nó đã giúp củng cố vị thế là một trong những món ăn được yêu thích nhất trên toàn thế giới bởi giới thời trang. Trong khi phiên bản truyền thống của Thụy Điển, được gọi là prinsesstårta, thường có một lớp mứt mâm xôi và lớp phủ hạnh nhân màu xanh lá cây tươi sáng, thì phiên bản của Sant Ambroeus được làm mới để phù hợp với thị hiếu của người dân thành thị. Qua nhiều thập kỷ, bánh công chúa nói riêng đã thu hút một lượng người hâm mộ trung thành - và sành điệu - nhất định.

Chiếc bánh ngọt nổi tiếng trong giới thời trang Ảnh: Marco Postigo Storel/CNN

Để dễ hình dung, phiên bản tiêu chuẩn 14 inch (36cm) của chiếc bánh có giá khởi điểm 200 đô la Mỹ và phiên bản lớn nhất 18 inch có thể lên tới 360 đô la - chưa bao gồm thuế. Nữ diễn viên kiêm biểu tượng thế hệ millennials Lindsay Lohan thậm chí còn thưởng thức món tráng miệng này trong dịp sinh nhật lần thứ 40 gần đây của mình, với chiếc bánh xuất hiện trong loạt ảnh ăn mừng trên Instagram của cô.

Phiên bản bánh của Sant Ambroeus còn truyền cảm hứng cho một loạt sản phẩm trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Flamingo Estate, công ty phong cách sống xa xỉ có trụ sở tại Los Angeles (và là thương hiệu được giới thời trang yêu thích), đã cho ra mắt một loạt sản phẩm lấy cảm hứng từ miếng bánh đặc trưng của nhà hàng vào năm ngoái...

"Bánh công chúa mang một vẻ đẹp vượt thời gian. Nó đẹp nhưng không quá cầu kỳ, ngọt ngào nhưng không quá ngấy. Nó là sự đối lập hoàn toàn với những món bánh sôcôla rắc cốm hình kỳ lân ở Dubai mà mọi người dường như đang bàn tán. Nó ngon và đơn giản, và không có gì thanh lịch hơn thế", Aaron Harvey, người đứng đầu bộ phận sáng tạo của Flamingo Estate, phát biểu.

Chiếc bánh ngọt nổi tiếng trong giới thời trang Ảnh: Marco Postigo Storel/CNN

Vậy tại sao món tráng miệng này lại thu hút được lượng khách hàng trung thành đến vậy? Giám đốc ẩm thực của Sant Ambroeus, Iacopo Falai, trả lời: Tất cả nằm ở cách trình bày và miếng cắn đầu tiên đầy quan trọng. "Đó là sự kết hợp giữa màu sắc, hương vị và đơn giản là nó rất đáng yêu", Falai nói.

Bỏ qua hương vị, việc gìn giữ truyền thống mang một vẻ đẹp quý phái. Công thức vẫn là yếu tố sáng tạo không đổi cho chiếc bánh vẫn làm hài lòng thực khách suốt 90 năm qua. "Bạn chỉ cần chụp ảnh nó và mọi người lập tức biết bạn đang ở đâu. Nó có yếu tố độc đáo và kiểu 'ai biết thì người đó biết", Daise Bedolla, biên tập viên tạp chí thời trang nhấn mạnh.