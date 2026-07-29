Vì sao đây là chuyến bay được theo dõi nhiều top 2 lịch sử?

Chiếc Airbus A350-1000ULR - được chế tạo riêng cho hãng hàng không Qantas để bay thẳng giữa Sydney và London từ 2027 - vừa bay thử nghiệm thành công một quãng đường đáng kinh ngạc 23.075 km không ngừng nghỉ từ Melbourne, Úc đến Toulouse, Pháp trong 24 giờ 24 phút.

Với chuyến bay này, Airbus đã vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2005 bởi chiếc Boeing 777-200LR, bay 21.601 km không ngừng nghỉ từ Hồng Kông đến London trong 22 giờ 42 phút và lập kỷ lục mới về thời gian bay liên tục đối với một máy bay thương mại.

Nền tảng theo dõi chuyến bay trực tiếp Flightradar24 xác nhận, có tổng cộng 3.652.947 lượt theo dõi, trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều thứ hai từ trước đến nay. Chiếc máy bay này đã giành được danh hiệu này vào tuần trước khi chuyến bay đến Melbourne có tổng cộng 2.972.670 lượt theo dõi trong suốt hành trình 19 giờ 12 phút. Chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử vẫn là chuyến bay cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II chở quan tài của bà từ Edinburgh đến London vào năm 2022 (hơn 5 triệu người).

Chuyến bay dài nhất thế giới với tổng cộng hơn 1 ngày bay ẢNH: AFP

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đến Úc cất cánh từ Toulouse vào thứ năm, ngày 23 tháng 7 và hạ cánh xuống Melbourne vào thứ sáu. Chuyến bay trở về ngay trước 5 giờ 30 chiều thứ hai, ngày 27 tháng 7 và thử nghiệm một trong những tuyến đường thương mại dài nhất có thể.

Máy bay bay về hướng đông bắc và vượt qua Thái Bình Dương, trước khi bay qua Mỹ và Canada và Đại Tây Dương. Sau đó, nó bay qua mũi phía nam của Greenland và Iceland, trước khi bay về phía nam đến lục địa châu Âu qua Anh và đến Toulouse. Phi hành đoàn trên máy bay đã chứng kiến hai lần hoàng hôn và hai lần bình minh trong suốt chuyến bay, khi bay qua ba lục địa và hai đại dương. Máy bay hạ cánh xuống Toulouse 24 giờ 24 phút sau đó vào tối thứ ba 28.7, với hơn 100.000 người theo dõi trực tiếp quá trình hạ cánh trên Flightradar24.

Các chuyến bay này rất quan trọng trong việc thử nghiệm hệ thống nhiên liệu chuyên dụng của máy bay, bao gồm một thùng nhiên liệu phụ 20.000 lít ở giữa phía sau mà các máy bay A350-1000 khác không có. Thùng nhiên liệu bổ sung này sẽ cho phép máy bay bay thương mại không ngừng nghỉ trong tối đa 22 giờ.

Ngay sau khi cất cánh từ Toulouse, đây đã trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên thế giới từ sau chuyến bay cuối cùng của Nữ hoàng Anh Ảnh: Flightradar24

Hãng hàng không này dự định sẽ đưa các máy bay tầm siêu xa - những chiếc được bàn giao sau lô sáu chiếc đầu tiên - vào khai thác trên các đường bay hiện có như Perth - London và Auckland - New York.



Ông Alex Passerini, phi công trưởng phụ trách kỹ thuật của hãng Qantas, đã tiết lộ một lộ trình bay khác thường dành cho chuyến bay thẳng từ Sydney đến London. "Lộ trình bay qua Bắc Cực" mới này sẽ được áp dụng cho khoảng 20% số chuyến bay, đặc biệt là vào mùa đông ở Bắc bán cầu.

Việc hãng hàng không chọn một lộ trình dài hơn về mặt khoảng cách để đến London có vẻ lạ lẫm; tuy nhiên, nhờ tránh được các luồng gió bất lợi vào những thời điểm nhất định trong năm và gặp ít lưu lượng máy bay hơn, đây thực tế lại có thể là phương án nhanh hơn.

Ông Passerini đã giải thích với news.com.au rằng, mặc dù hiện nay đã có các hãng hàng không bay qua khu vực Bắc Cực, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên một hãng hàng không thương mại khởi hành từ Úc thực hiện hành trình này. Theo đó, hành khách sẽ bay qua từ 9 đến 11 múi giờ trên hành trình đến London và con số này lên tới 14 - 16 múi giờ đối với chuyến bay đến New York, tùy thuộc vào thời điểm trong năm.