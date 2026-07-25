Khách 'sống' như thế nào trên chuyến bay thẳng dài nhất thế giới?

Nhưng, làm thế nào để khách có thể "sống" trong một hành trình không dừng trải qua 11 - 16 múi giờ ở trên không trung mà không ảnh hưởng tới sức khỏe?

Bay 17.000 km không nghỉ

Chiếc máy bay thương mại tầm bay xa nhất thế giới đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên đến Úc, chính thức hạ cánh xuống Melbourne vào thứ sáu 24.7. Chiếc Airbus A350-1000ULR - được chế tạo riêng cho Qantas để bay thẳng giữa Sydney và London từ tháng 10 năm 2027 - đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm lịch sử dài 17.000 km từ Toulouse, Pháp - thu hút sự chú ý của những người đam mê hàng không và người hâm mộ trên toàn thế giới.

Chiếc máy bay cất cánh từ nhà máy ở Toulouse vào thứ năm lúc 7 giờ 33 phút sáng giờ địa phương và hạ cánh xuống Melbourne vào sáng thứ sáu sau 19 giờ 13 phút. Ngay sau khi cất cánh, chiếc máy bay đã trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên thế giới trên trang theo dõi chuyến bay trực tuyến Flightradar24, với hơn 10.000 người theo dõi. Vào thời điểm hạ cánh, nó vẫn là chuyến bay được xem nhiều nhất trên thế giới.

Chiếc Airbus A350-1000ULR thực hiện hành trình bay thẳng dài nhất thế giới ẢNH: AFP

Chuyến bay có 4 phi công Airbus và 5 kỹ sư trên khoang. Chuyến bay lịch sử này đã thử nghiệm hệ thống nhiên liệu chuyên dụng của máy bay, bao gồm một thùng nhiên liệu phụ 20.000 lít ở giữa phía sau mà các máy bay A350-1000 khác không có. Thùng nhiên liệu bổ sung này sẽ cho phép máy bay bay thương mại không ngừng nghỉ trong tối đa 22 giờ.

Vượt qua từ 9 đến 11 múi giờ

Giám đốc điều hành Qantas, Vanessa Hudson, thông báo tuyến đường đầu tiên sẽ là Sydney-London, sau đó là tuyến Sydney-New York. Theo kế hoạch của Qantas cho đến nay, thời gian bay nhanh nhất từ Sydney đến London sẽ là 19 giờ 25 phút, và chậm nhất là 20 giờ 55 phút. Thời gian bay từ Sydney đến London dự kiến sẽ nhanh hơn, từ 18 đến 20 giờ.

Hành khách sẽ vượt qua từ 9 đến 11 múi giờ trên hành trình đến London và từ 14 đến 16 múi giờ trên chuyến bay đến New York, tùy thuộc vào thời điểm trong năm. Bị mắc kẹt trên máy bay 21 tiếng và vượt qua các múi giờ nhanh hơn đồng hồ sinh học của họ, có rất nhiều điều cần cân nhắc liên quan đến sức khỏe của hành khách. Đó là thách thức của việc thiếu ngủ hoặc ngủ không đúng giờ, mệt mỏi và lệch múi giờ, thời gian dài bất động và nguy cơ mất nước.

Qantas đã nhờ đến chuyên môn của Peter Cistulli, giáo sư y học giấc ngủ tại Trung tâm Charles Perkins thuộc Đại học Sydney, để giúp đỡ. Giáo sư Cistulli giải thích rằng, mô hình máy bay truyền thống là đưa hành khách lên máy bay an toàn, cho họ ăn, tắt đèn, sau đó đánh thức họ dậy và cho họ ăn lại. Nhưng có một cách tiếp cận tối ưu hơn bao gồm việc lên kế hoạch thời gian ăn uống và ngủ nghỉ một cách có chủ đích.

Chuyến bay thử nghiệm thành công ẢNH: AFP

Ông cho biết cường độ ánh sáng, màu sắc và thời gian chiếu sáng là "rất quan trọng" trong việc ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của chúng ta, cũng như các món ăn được phục vụ và thời điểm phục vụ. "Ánh sáng là tín hiệu môi trường mạnh nhất đối với đồng hồ sinh học của cơ thể", ông nói. Qantas đã quyết định sử dụng 12 chế độ chiếu sáng cho máy bay A350-1000ULR, bao gồm cả cảnh bình minh và hoàng hôn được luân chuyển dần trong khoang máy bay, để giúp khách hàng điều chỉnh. Hành khách có thể mong đợi một khoảng thời gian tối kéo dài 12 tiếng để khuyến khích giấc ngủ trên chuyến bay Sydney-London.

Về thức ăn, giáo sư Cistulli cho biết trước khi ngủ trên máy bay, bạn nên chọn những món không quá nặng bụng, ít chất béo, nhiều protein. "Bạn có thể sử dụng gia vị một cách chiến lược khi muốn mọi người tỉnh táo", ông nói thêm. Tuy nhiên, có vẻ như khách hàng vẫn sẽ có quyền lựa chọn tham gia vào việc ăn uống. Khi news.com.au hỏi liệu tất cả các món ăn có được tối ưu hóa hay không, giáo sư Cistulli cho hay bữa ăn được tối ưu hóa có thể chỉ là một lựa chọn trên thực đơn với dấu sao (*) - đó là món được khuyến nghị. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về các bữa ăn sẽ như thế nào. Máy bay cũng có khu vực chăm sóc sức khỏe nằm giữa hạng phổ thông cao cấp và hạng phổ thông dành cho tất cả mọi người, với các bài tập hướng dẫn được phát triển bởi Trung tâm Charles Perkins.



