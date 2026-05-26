Chiếc Bphone 5 năm tuổi vừa được giảm nửa giá

Theo thông tin công bố, chương trình khuyến mại sẽ diễn ra trong vòng một tháng, từ ngày 25.5 (thời điểm ra mắt chiếc Bphone đầu tiên) đến ngày 25.6, hoặc có thể kết thúc sớm hơn nếu số lượng sản phẩm trong kho được dọn hết. Cụ thể, mẫu Bphone A50 được áp dụng mức giảm tối đa 49%, đưa giá bán lẻ từ mốc niêm yết ban đầu gần 4,5 triệu đồng xuống còn hơn 2 triệu đồng, bán qua hệ thống cửa hàng Bphone Store, website chính thức hoặc các trang hỗ trợ trực tuyến của hãng.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 10 năm diễn ra vào năm ngoái, Bkav từng tung ra chiến dịch giảm giá tương tự cho model này trên các sàn thương mại điện tử.

Dòng Bphone A-series, bao gồm các phiên bản A40, A50, A60 và A85, từng là cột mốc đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược quan trọng của Bkav khi ra mắt vào cuối năm 2021. Thay vì tự nghiên cứu và sản xuất toàn bộ phần cứng tại Việt Nam như các thế hệ Bphone đời đầu (theo tuyên bố của hãng), công ty đã chuyển sang phương thức đặt hàng thiết kế gốc (ODM). Phương thức này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành và giá thành linh kiện, từ đó dịch chuyển sản phẩm từ phân khúc cận cao cấp xuống nhóm thiết bị tầm trung và giá rẻ nhằm dễ dàng tiếp cận với số đông người dùng phong trào.

Dù được kỳ vọng sẽ cải thiện doanh số nhờ mức giá dễ tiếp cận, dòng sản phẩm giá rẻ của Bkav vẫn không để lại nhiều dấu ấn rõ nét trên thị trường di động. Cho đến nay, số liệu bán hàng cụ thể của dòng máy chưa từng được hãng công bố, đồng thời thương hiệu cũng vắng bóng trong các báo cáo thị phần định kỳ của nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường.

Giới quan sát nhận định, ngay cả khi được đưa về mức giá hơn 2 triệu đồng sau đợt giảm sâu này, Bphone A50 vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn. Thuộc phân khúc giá rẻ, phổ thông nhưng thiết bị đã ra mắt được gần 5 năm và chưa có phiên bản kế nhiệm. Việc sở hữu cấu hình gồm chip xử lý MediaTek Helio G85 và viên pin dung lượng 5.000 mAh khiến máy khó tạo nên lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp từ Trung Quốc, vốn là những thương hiệu liên tục cập nhật thiết bị mới với thông số kỹ thuật tối ưu hơn.