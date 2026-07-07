Chiếc khiên trong biểu tượng pin smartphone Galaxy báo hiệu điều gì?

Để giải quyết mối lo ngại về việc sạc pin quá mức, đặc biệt là khi sạc qua đêm, các mẫu smartphone hiện nay được trang bị tính năng bảo vệ tích hợp. Cơ chế bảo vệ sẽ giới hạn mức sạc tối đa, được xác định bởi bộ sạc, phần cứng và phần mềm.

Người dùng hãy yên tâm khi nhìn thấy biểu tượng chiếc khiên khi sạc pin smartphone Galaxy ẢNH: KHƯƠNG NHA

Chẳng hạn, iPhone có giới hạn sạc 80% được cài đặt trong phần cài đặt Pin > Sạc. Nhiều điện thoại Android cũng có chức năng tương tự. Đặc biệt, trên các mẫu smartphone Galaxy với giao diện One UI 7 trở lên, khi bật tính năng bảo vệ pin với chế độ sạc tối đa, người dùng sẽ thấy biểu tượng hình khiên, cho biết thiết bị đang được bảo vệ khỏi tình trạng sạc quá mức.

Trong trường hợp pin giảm xuống dưới mức giới hạn, biểu tượng tia sét sẽ xuất hiện để cho thấy điện thoại đang tiếp tục sạc. Ngoài ra, biểu tượng chiếc lá trên màn hình cũng cho biết chế độ tiết kiệm pin đang được kích hoạt. Khi tắt chế độ này, biểu tượng chiếc lá sẽ biến mất.

Cách thức bảo vệ pin trên smartphone Galaxy

Smartphone Galaxy cung cấp các cài đặt bảo vệ pin đơn giản với 2 tùy chọn: Cơ bản và Tối đa. Chế độ Cơ bản là mặc định, cho phép điện thoại sạc đến 100%. Mặc dù 100% là lựa chọn mặc định, nhưng các khuyến cáo cho biết việc đặt giới hạn mức sạc thấp hơn có thể giúp kéo dài tuổi thọ pin.

Pin lithium-ion, loại pin phổ biến trong smartphone, không hoạt động tốt khi chịu áp lực hóa học quá mức. Khi sạc từ 80% lên 100%, áp lực này gia tăng, có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Do đó, việc giữ mức sạc dưới 80% giúp duy trì sự ổn định nhiệt trong suốt chu kỳ sạc.

Ngoài ra, các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ và loại bộ sạc cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Người dùng nên tránh sử dụng bộ sạc không được hỗ trợ để bảo vệ thiết bị của mình.