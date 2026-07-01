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Loạt điện thoại Galaxy A giá rẻ chạy thử nghiệm One UI 9

Kiến Văn
Kiến Văn

Samsung mở rộng thử nghiệm One UI 9 sang nhiều mẫu Galaxy A giá rẻ, báo hiệu đợt cập nhật lớn đang đến gần.

Mặc dù phiên bản beta công khai của One UI 9 hiện chỉ giới hạn cho dòng Galaxy S26, đội ngũ phát triển One UI của Samsung đang tích cực làm việc để đảm bảo rằng các thiết bị Galaxy khác cũng sẽ nhận được bản cập nhật kịp thời.

Một loạt điện thoại Galaxy A giá rẻ chạy One UI 9 - Ảnh 1.

Samsung đang đẩy nhanh việc hoàn thiện One UI 9

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GIZMOCHINA

Theo Gizmochina, quá trình thử nghiệm nội bộ đã diễn ra trong nhiều tuần qua, chủ yếu được Samsung tập trung vào các mẫu smartphone Galaxy cao cấp và tầm trung. Gần đây, một số mẫu Galaxy giá rẻ như Galaxy A07, Galaxy A17 và Galaxy A16 đã được phát hiện trên máy chủ thử nghiệm với firmware One UI 9.

Sự xuất hiện của các mẫu Galaxy A giá rẻ nói trên không đồng nghĩa với việc Samsung sẽ triển khai bản cập nhật One UI 9 đến sớm hơn cho các thiết bị này. Thay vào đó, việc thử nghiệm sớm sẽ giúp Samsung có thêm thời gian để hoàn thiện và kiểm tra phần mềm nhằm đảm bảo bản phát hành chính thức dành cho chúng không gặp lỗi nghiêm trọng.

Hơn 20 thiết bị Galaxy đã được thử sức với One UI 9

Ngoài ba mẫu điện thoại giá rẻ trên, Samsung còn đang thử nghiệm nội bộ One UI 9 trên hơn 20 smartphone và tablet Galaxy khác. Danh sách các thiết bị Galaxy đang được thử nghiệm trải dài từ nhiều dòng sản phẩm khác nhau.

  • Dòng Galaxy S: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra
  • Dòng Galaxy Z: Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7
  • Dòng Galaxy A: Galaxy A57, A56, A55, A54, A35, A34, A25, A24, A17, A16, A07
  • Dòng Galaxy Tab S: Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra, Tab S10+, Tab S10 Ultra

Trong thời gian tới, Samsung có thể mở rộng chương trình thử nghiệm One UI 9 beta cho nhiều thiết bị hơn, bao gồm cả dòng Galaxy S25. Mặc dù vậy, khả năng này khó xảy ra đối với các điện thoại Galaxy giá rẻ, vì chúng dường như sẽ nhận được bản cập nhật ổn định trực tiếp. One UI 9 dự kiến sẽ được phát hành cùng với các mẫu smartphone màn hình gập mới tại sự kiện Galaxy Unpacked, nhiều khả năng diễn ra trong tháng 7 này.

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