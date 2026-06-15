Chiếc lỗ nhỏ phía sau loa nghe nhạc có công dụng gì?

Khi tìm mua loa, người dùng dễ dàng nhận thấy nhiều mẫu mã, từ những tháp loa cồng kềnh đến dòng loa bookshelf (loa kệ sách) hiện đại. Tuy nhiên, tất cả chúng đều có một chiếc lỗ ở phía sau. Vậy tại sao nhà sản xuất lại cố tình 'đục lỗ' trên thùng loa? Sự thật khiến dân không chuyên ngỡ ngàng.

Bản chất vật lý của lỗ thông hơi và cuộc đối đầu với thiết kế thùng loa kín

Theo đó, chi tiết này không phải là lỗi thiết kế hay để trang trí, mà được gọi là cổng thông hơi (port). Về mặt vật lý, chiếc lỗ này hoạt động như một khoảng hở tinh chỉnh để không khí liên tục di chuyển ra vào thùng loa theo nhịp đẩy và co của củ loa trầm (woofer), giúp tăng cường dải tần số thấp và tạo ra âm trầm (bass) phong phú hơn.

Vì sao đằng sau loa nghe nhạc luôn có một lỗ nhỏ? ẢNH: GEMINI AI

Sự xuất hiện của cổng thông hơi giúp loa đạt được dải tần đáp ứng rộng và âm thanh uy lực, dày dặn hơn so với những gì củ loa trầm có thể tự tạo ra nếu bị niêm phong trong một thùng loa kín hoàn toàn có cùng kích thước. Điểm cộng lớn nhất của thiết kế này là tối ưu hóa hiệu suất, giảm hiện tượng méo tiếng ở mức âm lượng cao và mang lại chất âm mạnh mẽ mà không đòi hỏi một chiếc amply có công suất quá lớn.

Ngược lại, những chiếc loa thùng kín tuy mang lại phản hồi âm trầm chặt chẽ, chính xác và chân thực hơn đối với dân chơi âm thanh (audiophile), nhưng lại vô cùng 'ngốn' điện và bắt buộc phải đi kèm với một bộ amply cực kỳ mạnh mẽ.

Tuy nhiên, cổng thông hơi cũng có một nhược điểm nhỏ là có thể tạo ra tiếng ồn dư thừa khi người dùng bật âm lượng lớn, dù phần lớn tiếng ồn này sẽ tự hòa lẫn vào âm trầm. Do vị trí của lỗ nằm ở mặt sau, sự tương tác của nó với không khí trong phòng sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng âm thanh. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng bắt buộc phải đặt loa cách tường phía sau ít nhất 60 cm để đạt được hiệu quả âm thanh tốt nhất. Việc lựa chọn giữa hai thiết kế này hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân và không gian phòng của bạn.

Có thể thấy, chiếc lỗ phía sau loa là một giải pháp công nghệ thông minh dựa trên nguyên lý vật lý để mang lại âm thanh uy lực trong một kích thước nhỏ gọn và tiết kiệm công suất amply. Hiểu rõ công dụng và quy tắc sắp đặt khoảng cách của chiếc lỗ này sẽ giúp người dùng tối ưu hóa tối đa dải âm trầm, mang lại trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn nhất cho không gian sống.