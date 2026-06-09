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Công nghệ Thủ thuật

Lý do khiến tai nghe ngày càng nhỏ tiếng

Phong Đỗ
Phong Đỗ
09/06/2026 13:37 GMT+7

Sự thật ngỡ ngàng phía sau chiếc tai nghe có âm thanh ngày càng kém và cách giải cứu từ các chuyên gia.

Nhiều người dùng AirPods và các loại tai nghe khác thường nhận thấy thiết bị của mình bị nhỏ tiếng dần theo thời gian. Phản ứng phổ biến là đổ lỗi cho tuổi thọ linh kiện và chuẩn bị chi tiền mua máy mới. Tuy nhiên, nguyên nhân thực tế lại không hề liên quan đến hư hỏng từ phần cứng.

Vì sao tai nghe ngày càng có chất âm kém đi?

Theo đó, tình trạng chung này đến từ sự tích tụ của vô số chất bẩn như mồ hôi, ráy tai, dầu nhờn, bụi bẩn và xơ vải. Các mảng bám này thường bịt kín lớp lưới loa, ngăn chặn đường truyền của âm thanh ra ngoài. Trên các diễn đàn như Reddit, chủ đề này thu hút sự thảo luận rất lớn. Nhiều người dùng phản ánh tình trạng tai nghe bị tắc nghẽn cổng âm thanh thông thường, khiến âm thanh bị rò rỉ ra các cổng thoát âm trầm và tạo cảm giác tiếng bị nhỏ đi. Đáng chú ý, không ít trường hợp than phiền tai nghe bị nghẹt nghiêm trọng hoặc mất cân bằng âm thanh sau khi tự vệ sinh do đẩy ráy tai bám sâu hơn vào lưới loa.

Lý do khiến tai nghe ngày càng nhỏ tiếng - Ảnh 1.

Tai nghe có chất âm kém đi sau thời gian sử dụng

ẢNH: PHONG ĐỖ

Để xử lý triệt để, các nhà sản xuất lớn đều đưa ra hướng dẫn cụ thể. Apple khuyên người dùng làm sạch lưới AirPods bằng bàn chải đánh răng mềm kết hợp nước tẩy trang micellar (chứa PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides) và nước cất trong khoảng 15 giây theo chuyển động tròn, sau đó để khô trong vòng 2 tiếng. Trong khi đó, JBL hướng dẫn xử lý lưới loa bị bít tắc bằng cách ngâm đầu tai nghe không quá 1-2 mm vào nước ấm pha nước rửa chén từ 2-3 phút rồi chải sạch. Với tai nghe chụp tai, Sony khuyến nghị người dùng tháo đệm tai và dùng tăm bông khô để làm sạch lưới micro.

Nhìn chung, hiện tượng tai nghe bị nhỏ tiếng phần lớn là hệ quả của việc lười vệ sinh hoặc vệ sinh sai cách khiến chất bẩn bít chặt màng loa. Thay vì lãng phí tiền bạc để thay mới, người dùng nên thiết lập thói quen làm sạch thiết bị định kỳ hằng tuần và tổng vệ sinh mỗi tháng một lần theo đúng khuyến cáo từ nhà sản xuất để duy trì chất lượng âm thanh tốt nhất.

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