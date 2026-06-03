Những thiết bị có thể sạc ngược bằng iPhone

Bước ngoặt chuyển đổi từ cổng Lightning sang USB-C bắt đầu từ dòng iPhone 15 đã chính thức đưa người dùng Apple bước vào một thế giới kết nối đồng bộ. Không chỉ dừng lại ở một cổng cắm thông thường, Apple đã biến nó trở thành một nguồn năng lượng vô cùng linh hoạt. Nếu sở hữu một chiếc iPhone 15 trở lên và một sợi cáp USB-C trong túi, điện thoại của bạn sẽ ngay lập tức trở thành một nguồn sạc dự phòng di động có dây.

Theo công bố từ Apple, thiết bị có thể cung cấp công suất đầu ra lên tới 4,5W qua cổng USB-C để sạc cho các thiết bị tương thích. Dù con số này không thể thay thế củ sạc tường hay những cục sạc dự phòng siêu nhanh, nhưng nó lại là giải pháp cực kỳ thực tế và hữu ích trong những tình huống khẩn cấp khi thiết bị sắp sập nguồn mà không có nguồn điện nào xung quanh.

iPhone có thể sạc ngược cho nhiều thiết bị khác ẢNH: GEMINI AI

Tai nghe AirPods, máy tính bảng iPad và đồng hồ Apple Watch

Nếu bạn là người đầu tư sâu vào hệ sinh thái của Apple, tính năng này sẽ mang lại sự tiện lợi rất lớn khi giúp cắt giảm đáng kể đống dây cáp lỉnh kỉnh mỗi khi đi xa. Hãy tưởng tượng bạn vừa bước lên một chuyến bay dài 5 tiếng và phát hiện tai nghe AirPods hoặc đồng hồ Apple Watch của mình đã cạn sạch pin. Lúc này, tất cả những gì bạn cần làm là cắm trực tiếp hộp sạc AirPods vào iPhone bằng một sợi cáp phù hợp - dù là cáp hai đầu USB-C cho các mẫu đời mới hay cáp USB-C sang Lightning cho các thế hệ cũ. Quá trình truyền tải năng lượng sẽ diễn ra ngay lập tức và đủ để thiết bị hoạt động suốt chuyến đi.

Sự tiện lợi này cũng áp dụng tương tự với iPad và Apple Watch; các thiết bị sẽ tự động giao tiếp để xác định máy nào có phần trăm pin thấp hơn, đảm bảo dòng điện truyền đi chính xác đến nơi đang cần nó nhất.

Một chiếc iPhone khác

Bạn hoàn toàn có thể dùng một chiếc iPhone này để sạc cho một chiếc iPhone khác thông qua cáp kết nối tiêu chuẩn. Trong các tình huống khẩn cấp khi điện thoại của bạn bè sắp sập nguồn mà bạn không mang theo sạc dự phòng trong túi, hai người có thể chia sẻ pin trực tiếp với nhau.

Cơ chế phần cứng thông minh của máy sẽ tự động vận hành ngay lập tức mà không cần người dùng phải bật bất kỳ cài đặt nào: chiếc iPhone có phần trăm pin nhiều hơn sẽ tự động nhường điện để sạc cho chiếc máy yếu pin hơn. Công suất đầu ra duy trì ở mức khoảng 4W, đủ để kéo dài thời gian hoạt động của chiếc iPhone sắp cạn pin thêm khoảng 20 - 30 phút.

Đặc biệt, với những dòng máy đời mới như iPhone 17 series, viên pin dung lượng lớn nội bộ cùng hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến sẽ giúp thiết bị có thừa nguồn điện để san sẻ. Nếu muốn sạc cho các dòng iPhone 14 trở về trước, bạn chỉ cần chuẩn bị một sợi cáp chuyển đổi từ USB-C sang Lightning.

Cục sạc dự phòng

Nghe có vẻ vô lý và ngược đời, nhưng thay vì dùng sạc dự phòng nạp điện cho điện thoại, bạn hoàn toàn có thể dùng iPhone để sạc ngược lại cho cục sạc dự phòng. Đây là một thực tế thú vị về cách các phụ kiện năng lượng tiên tiến quản lý dòng điện.

Tính năng này không được Apple quảng cáo rầm rộ, nhưng người dùng đã nhanh chóng phát hiện ra ngay sau khi dòng iPhone 15 ra mắt khi thấy cục sạc dự phòng liên tục rút ngược điện từ iPhone. Để tính năng này hoạt động, bạn cần đảm bảo viên pin dự phòng của mình có hỗ trợ công thức sạc nhanh Power Delivery (PD) hoặc tính năng sạc ngược có dây qua cổng USB-C, đồng thời cổng USB-C đó phải đóng vai trò là cổng nhận dòng điện vào.

Thử nghiệm thực tế từ các kênh công nghệ cũng cho thấy iPhone có thể sạc ngược thành công cho cả các đế sạc MagSafe, dù trường hợp sử dụng này khá hạn chế trong đời sống và ít khi mang lại nhiều ý nghĩa thực tế.

Điện thoại chạy hệ điều hành Android

Việc áp dụng rộng rãi chuẩn sạc chung toàn cầu USB-C cho phép dễ dàng dùng iPhone để sạc pin cho một chiếc điện thoại Android. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc iPhone 15 hoặc mới hơn, một sợi cáp USB-C và một chiếc điện thoại Android bất kỳ. Quá trình sạc sẽ kích hoạt ngay lập tức mà không gặp bất kỳ rào cản hay lỗi xung đột tương thích nào. Giao thức sạc nhanh USB Power Delivery (USB-PD) chính là cầu nối giúp hai hệ điều hành xóa bỏ sự cạnh tranh lịch sử để xử lý dòng điện một cách mượt mà.

Khi kết nối iPhone với một chiếc điện thoại Samsung, Google hay OnePlus, thiết bị nào có phần trăm pin cao hơn sẽ tự động chia sẻ năng lượng cho thiết bị có pin yếu hơn mà không cần ứng dụng bên thứ ba hay cổng chuyển đổi đặc biệt. Trong 20 phút khẩn cấp, việc đưa mức pin từ 3 - 15% sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, giúp bạn sạc từ điện thoại của nhau mà không cần sạc dự phòng.

Bất kỳ thiết bị nhỏ gọn nào sử dụng cổng USB-C

Về cơ bản, cổng USB-C của iPhone có khả năng cấp nguồn cho bất kỳ thiết bị nào chấp nhận giao thức USB Power Delivery. Giờ đây, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể sạc cho một hệ sinh thái tiện ích hằng ngày vô cùng phong phú gồm tai nghe không dây USB-C, máy đọc sách (như Kindle hay Kobo), loa Bluetooth mini, tay cầm chơi game di động cho đến các dòng tai nghe earbuds của bất kỳ thương hiệu nào

Tuy nhiên, người dùng cần nắm rõ giới hạn công suất 4W này trước khi có ý định biến iPhone thành nguồn cấp điện cho cả một văn phòng di động. Mặc dù về mặt kỹ thuật bạn có thể cắm cáp từ iPhone vào một thiết bị đòi hỏi năng lượng cao như laptop, nhưng trong hầu hết các trường hợp, iPhone sẽ không thể sạc được cho laptop, hoặc nếu có thì quá trình này cũng sẽ kéo rất dài.