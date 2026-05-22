Chiếc smartphone Samsung giá rẻ đang trở thành lựa chọn ưa thích

Trên thị trường, người dùng có thể tìm thấy nhiều mẫu điện thoại Samsung với mức giá khác nhau. Ví dụ, Galaxy A17 5G có giá khoảng 4,99 triệu đồng, trong khi Galaxy S26+ lại có giá lên tới 30,49 triệu đồng. Tuy nhiên, giá cả có thể thay đổi tùy thuộc vào kiểu máy và dung lượng bộ nhớ mà người dùng chọn.

Galaxy A25 được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa nhiều yếu tố

Trong danh sách các mẫu smartphone hiện nay của Samsung, Galaxy A25 đang nổi bật ở phân khúc giá rẻ và nhận được đánh giá cao từ tạp chí tiêu dùng uy tín Consumer Reports. Với mức giá khoảng 4,59 triệu đồng tại Việt Nam, Galaxy A25 là một trong những lựa chọn smartphone Android giá rẻ đáng mua nhất hiện nay.

Consumer Reports đã xếp hạng Galaxy A25 là một trong những smartphone tốt nhất năm 2026 nhờ hiệu năng vượt trội, dung lượng pin ấn tượng và chất lượng camera. Đây là một sản phẩm lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc smartphone chất lượng cao với mức giá phải chăng.

Các thông số kỹ thuật trên Samsung Galaxy A25

Galaxy A25 sở hữu màn hình AMOLED 6,5 inch với độ phân giải 1.080 x 2.340, giúp hình ảnh sắc nét và giảm ánh sáng xanh, bảo vệ mắt người dùng. Điện thoại được trang bị camera trước 13 MP và ba camera sau cho các nhu cầu chụp ảnh khác nhau, cùng khả năng quay video mượt mà ở tốc độ 500 Hz. Người dùng có thể lựa chọn giữa tùy chọn bộ nhớ RAM 6 GB hoặc 8 GB, với 4 màu sắc khác nhau.

Pin của Galaxy A25 có thời gian sử dụng lên đến hai ngày trước khi cần sạc, máy còn hỗ trợ kết nối USB-C, hai khe cắm SIM và khả năng chống nước giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng.

Theo đánh giá trên Amazon, Galaxy A25 nhận được 4,4/5 sao với hơn 200 đánh giá, và cũng xếp hạng tương tự trên trang web chính thức của Samsung. Người dùng đánh giá cao Galaxy A25 ở hiệu năng, độ rõ nét của màn hình, thời lượng pin và mức giá hợp lý. Tuy nhiên, sản phẩm gặp phải một số phàn nàn liên quan đến việc pin nóng lên nhanh chóng và các vấn đề về giao hàng.

Mặc dù có những ý kiến trái chiều, Galaxy A25 vẫn là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc điện thoại giá rẻ, với nhiều tính năng nổi bật và hiệu năng tốt. Với sự đánh giá cao từ Consumer Reports và phản hồi tích cực từ người dùng, đây chắc chắn là một sản phẩm đáng để cân nhắc.