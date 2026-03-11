Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

'Chiếc túi nilon hơn 46 triệu đồng' của Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
11/03/2026 14:32 GMT+7

Sự xuất hiện của nữ diễn viên Trung Quốc Trương Tịnh Nghi trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh gây chú ý khi cô cầm theo một chiếc túi nilon màu vàng được cho là có giá hơn 46 triệu đồng, Kbizoom đưa tin ngày 11.3.

Khoảnh khắc này diễn ra tại Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh, nơi Trương Tịnh Nghi xuất hiện với trang phục dạ hội thanh lịch. Tuy nhiên, phụ kiện trên tay cô, một chiếc túi trông khá đơn giản giống túi nilon bình thường, lại vô tình trở thành chi tiết gây chú ý nhất, thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

Chiếc túi nilon hơn 46 triệu đồng của Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi - Ảnh 1.

Trương Tịnh Nghi gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ với chiếc túi nilon màu vàng

Ảnh: Weibo Trương Tịnh Nghi

Chiếc túi gây tranh cãi

Tranh cãi bắt đầu khi một số cư dân mạng cho rằng chiếc túi đó chính là mẫu Trash Bag Large Pouch của thương hiệu thời trang xa xỉ Balenciaga, được cho là có giá khoảng 1.790 USD, tương đương hơn 46 triệu đồng. Thông tin này nhanh chóng lan rộng, khiến nhiều người ngạc nhiên trước ý tưởng chi số tiền lớn cho một món đồ có vẻ ngoài giống túi rác thông thường.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bình luận đặt câu hỏi về ý tưởng đằng sau kiểu thiết kế như vậy. Một số người thắc mắc liệu đây có phải là sự sáng tạo thực sự trong thời trang hay chỉ đơn giản là việc biến những vật dụng quen thuộc thành sản phẩm xa xỉ. Balenciaga vốn nổi tiếng với những thiết kế khác lạ, thường nằm giữa ranh giới của sự châm biếm, tính trào phúng và thời trang cao cấp.

Tuy nhiên, sau khi tin đồn lan rộng, nhiều trang tin giải trí Trung Quốc đã lên tiếng làm rõ rằng chiếc túi Trương Tịnh Nghi mang theo thực chất không phải là sản phẩm xa xỉ. Theo các nguồn tin, đó chỉ là một chiếc túi nilon thông thường, từng xuất hiện trong bộ phim The One mà nữ diễn viên tham gia.

Được biết, chiếc túi này mang ý nghĩa biểu tượng trong bộ phim. Việc Trương Tịnh Nghi mang nó lên thảm đỏ được cho là một chi tiết mang tính gợi nhắc nhẹ nhàng đến nhân vật của cô cũng như nội dung tác phẩm.

Chiếc túi nilon hơn 46 triệu đồng của Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi - Ảnh 3.

Thực chất, món phụ kiện mà Trương Tịnh Nghi mang lên thảm đỏ chính là một chiếc túi nilon bình thường chứ không phải sản phẩm xa xỉ từ Balenciaga

Ảnh: Weibo Trương Tịnh Nghi

Trong khi đó, mẫu Trash Bag Large Pouch của Balenciaga được nhắc đến trong các cuộc tranh luận thực tế không được làm từ nilon. Sản phẩm này được chế tác từ da cao cấp nhưng thiết kế mô phỏng hình dáng của một chiếc túi rác nhằm tạo hiệu ứng thị giác mạnh, thể hiện triết lý thời trang táo bạo đặc trưng của thương hiệu.

Trước đây, Balenciaga cũng từng gây tranh cãi với nhiều thiết kế tương tự. Chẳng hạn, mẫu Marché Packable Tote Bag của hãng có hình dáng giống một chiếc túi nilon bị vò nhàu, nhưng lại được bán với giá khoảng 995 USD.

Chiếc túi nilon hơn 46 triệu đồng của Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi - Ảnh 4.

Balenciaga từng gây tranh cãi với nhiều sản phẩm thời trang độc đáo, khác thường

Ảnh: Balenciaga

Những thiết kế khác thường này tiếp tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số người yêu thời trang cho rằng Balenciaga đang thách thức những chuẩn mực thẩm mỹ truyền thống, nhiều ý kiến khác lại xem đó là ví dụ điển hình của chiến lược tiếp thị xa xỉ độc đáo.

Chiếc túi nilon hơn 46 triệu đồng của Trương Tịnh Nghi gây tranh cãi - Ảnh 5.

Càng cũ, càng xấu lại càng có giá trị cao là triết lý thiết kế của Balenciaga trong một số sản phẩm

Ảnh: Balenciaga


Khám phá thêm chủ đề

Trương Tịnh Nghi Balenciaga túi nilon
Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
