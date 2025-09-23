Văn Mai Hương gặp gỡ Trương Tịnh Nghi, Seungmin… tại London Fashion Week

Văn Mai Hương là nghệ sĩ Việt Nam hiếm hoi được nhà mốt đình đám Burberry mời tham dự runway show tại Tuần lễ thời trang London - London Fashion Week SS26. Đây không chỉ là sự tin tưởng và vinh dự dành cho nữ ca sĩ mà còn thể hiện sự quan tâm, mối quan hệ gắn kết giữa nghệ sĩ Việt Nam với thương hiệu nổi tiếng toàn cầu.

Tối 20.9 (giờ địa phương), khi đáp chuyến bay để chuẩn bị dự một trong 4 tuần lễ thời trang hàng đầu thế giới, Văn Mai Hương gây chú ý khi xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, hiện đại. Ngay khi có mặt tại London, nữ ca sĩ đã bật mí loạt đặc quyền như lưu trú tại khách sạn hạng sang, thiệp mời trang trọng dự Burberry Summer 2026 tại London Fashion Week, quà chào mừng cùng việc tiếp đón chu đáo từ nhà mốt.

Văn Mai Hương gặp gỡ Trương Tịnh Nghi tại London Fashion Week Ảnh: Văn Production

Văn Mai Hương gây ấn tượng tại sự kiện quốc tế, chạm mặt loạt sao đình đám

Rạng sáng 23.9 (giờ Việt Nam), nữ ca sĩ chính thức xuất hiện tại show diễn được giới mộ điệu thời trang mong chờ tại London Fashion Week năm nay. Khác biệt hẳn với hình tượng trước đó, cô nhận được nhiều sự quan tâm khi diện trench coat kết hợp phụ kiện đầy phong cách và cá tính.

Tại sự kiện, Văn Mai Hương gặp gỡ và giao lưu với hàng loạt các gương mặt đình đám đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực và đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau như: rapper Central Cee (Anh), streamer, người mẫu Marlon (Thuỵ Điển), influencer Jihoon Kim (Hàn Quốc)…

Nhân dịp này, nữ ca sĩ cũng hội ngộ nam diễn viên hàng đầu Thái Lan - Bright. Ngoài cùng thưởng thức buổi trình diễn bộ sưu tập mới nhất của Burberry Summer 2026, cả hai còn dành nhiều thời gian hỏi thăm và chụp hình kỷ niệm cùng nhau. Trước đó vào năm 2024, Văn Mai Hương cũng cùng "nam thần boylove" Bright dự buổi tiệc tại Hồng Kông.

Văn Mai Hương chụp ảnh cùng “nam thần boylove” Bright Ảnh: Văn Production

Tại after party được diễn ra ngay sau đó, giọng ca Đại minh tinh gặp gỡ trực tiếp nhà thiết kế Daniel Lee, Giám đốc sáng tạo của Burberry và nhận được nhiều lời khen ngợi với sự xuất hiện nổi bật, biến hóa liên tục trong chuỗi các hoạt động diễn ra tại London. Văn Mai Hương cũng có thêm thời gian trò chuyện trong bữa tiệc ấm cúng cùng với diễn viên Hoa ngữ Trương Tịnh Nghi, giọng ca chính nhóm nhạc K-pop Stray Kids - Seungmin, cựu "thiên thần nội y" nước Anh - Rosie Huntington-Whiteley, con gái của siêu mẫu Kate Moss là người mẫu Lila Grace…

Từ đầu năm 2025 cho đến nay, Văn Mai Hương có hàng loạt các hoạt động ghi dấu ấn trong lòng khán giả hâm mộ. Bên cạnh việc phủ sóng liên tục các chương trình tầm cỡ và uy tín trong nước, cuối tháng 5.2025, cô vinh dự được là nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại các sự kiện quan trọng của Diễn đàn kinh tế ASEAN - GCC - Trung Quốc.

Từ đầu năm 2025 cho đến nay, Văn Mai Hương có hàng loạt các hoạt động ghi dấu ấn trong lòng khán giả hâm mộ Ảnh: Văn Production

Song song đó, nữ ca sĩ còn liên tục phát hành các sản phẩm âm nhạc mang đa dạng phong cách như: Bước đi/Nán lại? (ft 2Pillz), Ký ức của mẹ (OST dự án phim điện ảnh trăm tỉ Mang mẹ đi bỏ), Ướt lòng (đĩa đơn chính trong album Vol.5)… Ngay khi trở về nước, Văn Mai Hương sẽ gấp rút hoàn thiện album phòng thu thứ 5 trong sự nghiệp và sẽ sớm trình làng trong thời gian tới.