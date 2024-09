Chiếm đoạt tài sản của hơn 150 người chơi hụi

Ngày 24.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng bàn giao bị can Phạm Thị Kiều Nga (55 tuổi, ngụ xã Vị Trung, H.Vị Thủy, Hậu Giang) cho Công an H.Vị Thủy di lý về Hậu Giang để tiếp tục xử lý vụ chiếm đoạt tài sản trong đường dây hụi.

Trước đó, Phạm Thị Kiều Nga bị Cơ quan CSĐT Công an H.Vị Thủy phát lệnh truy nã nguy hiểm toàn quốc từ ngày 4.9 về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian lẩn trốn, nữ chủ hụi này đến tạm trú ở đường Phước Tường 10 (P.Hòa Phát) cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Theo điều tra, từ năm 2021 đến tháng 6.2024, Nga tổ chức nhiều đường dây hụi, huy động nhiều người tham gia. Ban đầu các chân hụi của Nga có số tiền thấp, chỉ từ 1 - 5 triệu đồng.

Để chiếm lòng tin của người tham gia, thời gian đầu, Nga trả tiền hụi đầy đủ, nên gầy dựng được uy tín để ngày càng có nhiều người góp vốn chơi hụi theo Nga.

Đến năm 2024, Nga mở rộng nhiều dây hụi cùng lúc. Tuy nhiên, do lúc này Nga đã nợ nần nhiều người, sử dụng nguồn tiền để trả nợ dẫn đến mất khả năng chi trả cho người chơi biêu hụi.

Dần dần, số tiền nợ và thua lỗ của Nga dẫn đến không còn khả năng thanh toán. Không có tiền trả cho người chơi hụi theo thỏa thuận, Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 4.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Vị Thủy ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Kiều Nga về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định Nga chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 150 người ở tỉnh Hậu Giang và một số địa phương lân cận. Trong quá trình trốn tránh tại TP.Đà Nẵng, Nga bị Công an P.Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ) nghi vấn, phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng và Công an H.Vị Thủy bắt giữ sau hơn nửa tháng trốn truy nã.