Chơi hụi vỡ nợ, một Chủ tịch Hội Phụ nữ xã bị bắt

Ngày 27.6, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nhữ Đình Thắng, Chủ tịch UBND xã Thái Học (H.Bình Giang, Hải Dương), cho biết ông vừa nhận được quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường (53 tuổi, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thái Học) do Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang ban hành.

Trước đó, tháng 10.2023, Báo Thanh Niên đã có phản ánh về việc, hàng trăm hộ gia đình ở xã Thái Học và các địa phương lân cận của H.Bình Giang đã góp tiền bạc để đưa cho bà Hường tham gia các phường chơi hụi với lãi suất trung bình lên tới 18%/tháng. Cách thức này đã được bà Hường vận dụng hơn 10 năm nay.

Trụ sở UBND xã Thái Học, nơi bà Hường làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã C.T.V

Phường hụi do bà Hường đứng ra nắm giữ huy động của người dân chỉ vài trăm nghìn đồng. Do số tiền chỉ ở mức vừa phải nên lượng người tham gia chơi hụi là rất lớn. Khi không còn khả năng chi trả người chơi hụi, bà Hường tuyên bố vỡ nợ, số tiền ước tính nhiều tỉ đồng.

Đảng ủy xã Thái Học đã yêu cầu bà Hường báo cáo giải trình cụ thể về việc này, đồng thời báo cáo sự việc lên Huyện ủy, UBND H.Bình Giang để có hướng giải quyết.

Trên cơ sở kết quả xác minh, cơ quan chức năng xác định, bà Hường là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phú Khê (thuộc Đảng bộ xã Thái Học) đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương; không chấp hành quy định về họ, hụi, biêu, phường theo quy định tại Nghị định số 19 năm 2019 của Chính phủ, tổ chức 5 dây họ không thông báo bằng văn bản với UBND cấp xã nơi cư trú.

Hành vi này của bà Hường đã bị xử phạt vi phạm hành chính và bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174, bộ luật Hình sự. Vi phạm của bà Hường đã gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xét tính chất vụ việc, mức độ vi phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường.

"Bà Hường bị Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Giang bắt tạm giam, khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời hạn tạm giam là 4 tháng kể từ ngày 24.5. Sau đó, Công an H.Bình Giang đã bàn giao hồ sơ cho Công an tỉnh Hải Dương thụ lý giải quyết.

Song song với việc khai trừ Đảng đối với bà Hường, hiện địa phương đang làm quy trình bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đối với bà này", ông Nhữ Đình Thắng thông tin thêm.