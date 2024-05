Trung tướng Lê Hồng Nam: Công an TP.HCM đang theo sát hội nhóm vỡ nợ làm liều

Như Thanh Niên đã thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa phối hợp Công an Q.12, Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá vụ án cướp tài sản xảy ra tại Q.12, bắt giữ Nguyễn Đức Tiến (31 tuổi, ngụ Q.12), Lê Văn Sĩ (27 tuổi, sống lang thang ở khu chợ Bình Điền, Q.8) và Đỗ Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Cả 3 người này không có công ăn việc làm, lười lao động tham gia là thành viên của nhóm trên Facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều". Nghi phạm Tiến đăng status rủ Tuấn và Sĩ tham gia đi cướp tại các biệt thự khu vực TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Sau đó, Tiến đi khảo sát một vài căn biệt thự có ít thành viên trong gia đình sinh sống, chọn biệt thự nhà bà Trần Thị L. (55 tuổi, ở đường Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12) để cướp tài sản.

Đêm 29.4, nghi phạm Tiến rủ Sĩ và Tuấn cùng tham gia gây án. Theo phân chia nhiệm vụ, Tiến đi mua mua 3 con dao, cuộn băng keo, bình xịt sơn đen, 4 cặp găng tay y tế để khi đột nhập vào nhà bà L. dùng dao đe dọa, trói, dán miệng nạn nhân, dùng bình xịt sơn để xịt camera an ninh...

Ban đầu có bàn bạc thỏa thuận với nhóm Tiến, Sĩ nhưng Tuấn đổi ý không tham gia mà đi về nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đến khoảng 23 giờ 30 ngày 29.4, Tiến với Sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến nhà bà L. để thực hiện phi vụ này.

Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn Sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà. Khi Sĩ vừa lấy túi xách của bà L., bên trong có 1,1 tỉ đồng đang treo ở cầu thang thì PC02 và Công an Q.12 vào bắt quả tang. Công an đưa Sĩ và Tiến về trụ sở công an để điều tra làm rõ và triệu tập Tuấn lên điều tra làm rõ vụ án.