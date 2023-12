Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khai trừ ra khỏi Đảng

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư vừa họp kỳ thứ 34, dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư.



Tại kỳ họp này, UBKT T.Ư xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị UBKT T.Ư quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng T.N

UBKT T.Ư nhận thấy, ông Lưu Bình Nhưỡng, nguyên Phó trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nhưỡng còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; vi phạm luật Bảo vệ bí mật nhà nước; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan nhà nước.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT T.Ư quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng.

Trước đó, hôm 14.11, Công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hồi đầu tháng 12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thái Bình Lại Hợp Mạnh đã có báo cáo trước HĐND tỉnh và cử tri, nhân dân tỉnh Thái Bình về vụ việc liên quan đến ông Nhưỡng.

Theo ông Lại Hợp Mạnh, việc khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Phạm Minh Cường liên quan đến hoạt động băng nhóm xã hội phức tạp, thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2020 - 2022, Cường và đồng phạm đã cưỡng đoạt của một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, H.Thái Thụy với gần 5 tỉ đồng.

Việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp, Cường bị một số nhóm đối tượng xã hội cản trở, gây khó khăn dẫn đến việc chiếm đoạt được tiền của doanh nghiệp bị hạn chế.

Do có mối quan hệ từ trước (bị can Lưu Bình Nhưỡng từng nhận Cường là cháu, Cường từng nói bị can Nhưỡng là bố nuôi), Cường nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp, tác động với cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình để các nhóm xã hội này không gây sự, gây khó khăn.

Sau đó, Cường tiếp tục thực hiện việc cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp. Hành vi phạm tội của bị can Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm, với vai trò giúp sức để Cường cưỡng đoạt tài sản.