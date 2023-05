Chiêm ngưỡng Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn

Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước – Ngũ Hành Sơn chính thức hoạt động, tiếp đón người dân và du khách đến tham quan vào cuối tháng 4.

Nằm trên tuyến đường Huyền Trân Công Chúa giao với đường Trường Sa (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), bảo tàng tọa lạc dưới chân núi Thủy Sơn có diện tích rộng hơn 2.000 m2.

Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn khai trương vào ngày 24.4 HỮU TÚ

Giá vé tham quan bảo tàng là 30.000 đồng/1 người HỮU TÚ

Bên trong Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước – Ngũ Hành Sơn có nhiều không gian mô tả chi tiết về làng nghề mỹ nghệ đá Non Nước. Du khách khi đến tham quan bảo tàng sẽ hiểu rõ hơn về quá trình thành và phát triển của làng nghề đá Non Nước.

Khu truyền thống là khu trưng bày những dụng cụ đục đẽo, điêu khắc đá của làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước HỮU TÚ

Chị Nguyễn Thị Duyên, thuyết minh viên của bảo tàng chia sẻ: "Sau khi du khách tham quan khu truyền thống, trưng bày dụng cụ làng nghề thì sẽ đến với khu di vật. Khu di vật là nơi lưu giữ những tác phẩm điêu khắc đá từ các nghệ nhân tên tuổi trong làng nghề mỹ nghệ đá Non Nước. Trong khu di vật, du khách sẽ thấy được sự khác biệt trong chất liệu đá, sự phát triển của làng nghề qua từng thời kỳ…".

Những bức tượng mang "hơi thở" của văn hóa Chăm Pa được làm từ đá Ngũ Hành Sơn HỮU TÚ

Theo chị Duyên, tại Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước – Ngũ Hành Sơn có 250 bức tượng và 73 tác phẩm được công nhận là di vật quốc gia. Đặc biệt, tấm bia của cụ Huỳnh Bá Quát có niên đại lâu nhất, khoảng 385 năm.

Cụ Huỳnh Bá Quát là người đầu tiên lập làng và khai sinh nghề đá HỮU TÚ

Trong thời kỳ đầu, các nghệ nhân chỉ đục đẽo những vật dụng sinh hoạt, như chày, cối, neo tàu… Về sau, do nhu cầu đời sống và tay nghề được nâng cao, các nghệ nhân bắt đầu gia công những tác phẩm cầu kỳ, bắt mắt.

Các bức tượng được gia công tinh xảo, tỉ mỉ bởi bàn tay "ma thuật" của các nghệ nhân HỮU TÚ

Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn có rất nhiều loại đá khác nhau, tạo nên vẻ độc đáo trong từng sản phẩm được tạo ra. Có các loại đá như đá Ngũ Hành Sơn, đá Agalmatolit, đá đen Đồng Nai...

Bức tượng đôi cá chim được gia công tinh xảo HỮU TÚ

Bức tượng Đức Mẹ Maria HỮU TÚ

Khu hiện đại trưng bày nhiều loại đá đã có giấy kiểm định HỮU TÚ

Khúc gỗ hóa thạch HỮU TÚ

Đá thạch anh trắng trong suốt như thủy tinh HỮU TÚ

Năm 2014, làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn sẽ là một địa điểm hấp dẫn dành cho du khách đến tham quan, trải nghiệm và chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo trong chuyến du lịch Đà Nẵng của mình.