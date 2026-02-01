Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Chiêm ngưỡng ngựa và hoa của Lê Bá Đảng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
01/02/2026 06:05 GMT+7

Ngày 31.1, Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc triển lãm chuyên đề Ngựa và hoa trong sáng tác của Lê Bá Đảng tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn, P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), giới thiệu hơn 100 tác phẩm hội họa, điêu khắc tiêu biểu của danh họa Lê Bá Đảng, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Triển lãm do Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng, thông qua ông Lê Hồng Phương (cháu ruột của họa sĩ) tổ chức. Các tác phẩm được tuyển chọn từ bộ sưu tập chưa từng công bố, hiện lưu giữ tại quê nhà Quảng Trị, tập trung vào 2 hình tượng xuyên suốt sự nghiệp sáng tác của ông là ngựa và hoa.

Theo ban tổ chức, sự song hành của ngựa và hoa trong sáng tác của Lê Bá Đảng tạo nên một thế giới nghệ thuật vừa phóng khoáng, mạnh mẽ, vừa tinh tế, lắng đọng, phản ánh rõ tư duy tạo hình và chiều sâu triết lý của người nghệ sĩ. Dịp này, gia đình cố họa sĩ Lê Bá Đảng cũng hiến tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng 16 bức tranh với nhiều chất liệu, đề tài khác nhau.

Lê Bá Đảng là danh họa, nhà điêu khắc VN sống và sáng tác lâu năm tại Pháp, được giới mỹ thuật quốc tế đánh giá cao. Ông từng được Mỹ vinh danh là "Nghệ sĩ có tài năng và tư tưởng nhân đạo" (1989), Vương quốc Anh bầu chọn là "Người nổi tiếng toàn cầu" (1992), Cộng hòa Pháp trao huân chương Văn hóa và nghệ thuật (1994). Năm 2005, Nhà nước trao tặng ông Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước và danh hiệu "Vinh danh nước Việt", ghi nhận những đóng góp to lớn của ông đối với nền mỹ thuật dân tộc.

Chiêm ngưỡng ngựa và hoa của Lê Bá Đảng- Ảnh 1.

Hình tượng ngựa được danh họa Lê Bá Đảng thể hiện trên nhiều chất liệu

ẢNH: HOÀNG SƠN

Bảo tàng Đà Nẵng có robot dẫn đường, mở cửa miễn phí từ hôm nay

Bảo tàng Đà Nẵng có robot dẫn đường, mở cửa miễn phí từ hôm nay

Bảo tàng Đà Nẵng được thiết kế hiện đại, có robot dẫn đường, hướng dẫn, chính thức mở cửa miễn phí từ hôm nay 1.4.

Biến 27 ô cửa Bảo tàng Đà Nẵng thành sân khấu trình diễn âm nhạc

