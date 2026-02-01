Chiêm ngưỡng ngựa và hoa của Lê Bá Đảng

Triển lãm do Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng, thông qua ông Lê Hồng Phương (cháu ruột của họa sĩ) tổ chức. Các tác phẩm được tuyển chọn từ bộ sưu tập chưa từng công bố, hiện lưu giữ tại quê nhà Quảng Trị, tập trung vào 2 hình tượng xuyên suốt sự nghiệp sáng tác của ông là ngựa và hoa.

Theo ban tổ chức, sự song hành của ngựa và hoa trong sáng tác của Lê Bá Đảng tạo nên một thế giới nghệ thuật vừa phóng khoáng, mạnh mẽ, vừa tinh tế, lắng đọng, phản ánh rõ tư duy tạo hình và chiều sâu triết lý của người nghệ sĩ. Dịp này, gia đình cố họa sĩ Lê Bá Đảng cũng hiến tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng 16 bức tranh với nhiều chất liệu, đề tài khác nhau.

Lê Bá Đảng là danh họa, nhà điêu khắc VN sống và sáng tác lâu năm tại Pháp, được giới mỹ thuật quốc tế đánh giá cao. Ông từng được Mỹ vinh danh là "Nghệ sĩ có tài năng và tư tưởng nhân đạo" (1989), Vương quốc Anh bầu chọn là "Người nổi tiếng toàn cầu" (1992), Cộng hòa Pháp trao huân chương Văn hóa và nghệ thuật (1994). Năm 2005, Nhà nước trao tặng ông Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước và danh hiệu "Vinh danh nước Việt", ghi nhận những đóng góp to lớn của ông đối với nền mỹ thuật dân tộc.