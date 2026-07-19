'Chiến binh 4 chân' bị thương vẫn bám hiện trường tìm nạn nhân mất tích ở Mường Than

Ngày 19.7, tại bản Chít (xã Mường Than, Lai Châu) vẫn mưa nặng hạt nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và người dân vẫn tích cực tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét xảy ra vào sáng 17.7.

Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Mường Than ẢNH: LONG QUYỀN

Tại hiện trường, người thân của các nạn nhân mất tích luôn dõi theo từng bước chân của đoàn cứu hộ. Có người ôm di ảnh cháu, không ngừng gọi tên trong vô vọng. Tiếng khóc nghẹn giữa bãi bùn đất khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Cũng trong sáng nay, Bộ Quốc phòng đã huy động đội sử dụng chó nghiệp vụ gồm 2 huấn luyện viên, 2 chó nghiệp vụ và 1 nhân viên thú y để tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngay khi có mặt tại hiện trường, các chú chó nghiệp vụ cùng huấn luyện viên tích cực tham gia tìm kiếm. Đặc biệt là những nơi khả nghi có người mất tích được kiểm tra rất cẩn trọng.

Khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, chó nghiệp vụ phát hiện nguồn hơi tại một điểm nằm sát QL32. Điểm này được người chỉ huy phất cờ ra hiệu để đánh dấu vị trí. Sau đó, lực lượng chức năng sẽ dùng máy xúc đào phần đất, đá trên mặt và đào bằng tay để tìm kiếm.

Mưa lớn khiến nguồn hơi bị cuốn trôi, chó nghiệp vụ bị thương

Trao đổi với PV, trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ nhiệm bộ môn Tìm kiếm cứu nạn Trường trung cấp 24 Biên phòng, Đội trưởng Đội sử dụng chó nghiệp vụ cho biết, khoảng 5 giờ 20 sáng nay, 2 chú chó nghiệp vụ (Ja Vo và O Lát) cùng các huấn luyện viên bắt đầu tiếp cận hiện trường và tìm kiếm cứu nạn.

Trong quá trình tìm kiếm, chó nghiệp vụ đã phát hiện 2 vị trí nghi có nguồn hơi nạn nhân. Tuy nhiên, 1 vị trí đào lên chưa phát hiện gì, vị trí còn lại đang được tiếp tục đào bới, tìm kiếm.

Theo trung tá Nghĩa, hiện trường xảy ra vụ lũ quét đang mưa nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc đánh hơi của chó nghiệp vụ. So với hiện trường Làng Nủ năm 2024 thì hiện trường ở đây rất nhiều gạch đá và gốc cây khiến những chú chó rất khó di chuyển. "Dù vậy nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục khoanh vùng quyết tâm tìm được những nạn nhân còn mất tích", trung tá Nghĩa nói.

Trung úy Đinh Cao Hồng Nguyên và chó nghiệp vụ Ja Vo ẢNH: LONG QUYỀN

Nói thêm về những khó khăn khi tìm kiếm tại hiện trường, trung úy Đinh Cao Hồng Nguyên, chiến sĩ Trường trung cấp 24 Biên phòng, huấn luyện viên của chó nghiệp vụ tên Ja Vo, cho biết, đây là một trong những "chiến binh 4 chân" ưu tú nhất của trường, từng tham gia tìm kiếm nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, làng Nủ và Venuezela.

Tuy nhiên, hiện trường tại bản Chít rất rộng, lớp bùn đất vùi lấp rất cao, kết hợp với mưa lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đánh hơi của các chú chó. "Ngày không mưa nguồn hơi có thể đọng lại một chỗ, nhưng khi mưa xuống, nguồn hơi bị trôi đi, không còn đậm đặc như bình thường khiến chó rất khó tìm", trung úy Đinh Cao Hồng Nguyên nói.

Chó nghiệp vụ Ja Vo (bìa trái) và O Lát nghỉ ngơi sau thời gian dài tìm kiếm ẢNH: LONG QUYỀN

Theo trung úy Nguyên, không chỉ đối mặt với khó khăn về nguồn hơi, địa hình hiểm trở còn gây ra những chấn thương cho các chú chó. Hiện tại, chó nghiệp vụ Ja Vo đã bị đau cả chân trước lẫn chân sau do quá trình leo trèo vào các khu vực nghi vấn có nguồn hơi và khi băng qua các con suối, đá sắc nhọn đã va đập và gây thương tích cho chúng.

"Ngày mai, khi được bổ sung thêm 4 chó nghiệp vụ và 4 huấn luyện viên, chúng tôi sẽ mở rộng hiện trường, thay phiên nhau tìm kiếm, quyết tâm giúp người dân tìm được người thân một cách nhanh nhất", trung úy Nguyên nói.