Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ trẻ

Sáng 23.8, tại xã biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn), T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức lễ ra quân Chương trình Kỳ nghỉ hồng năm 2025.

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Tỉnh đoàn Lạng Sơn, xã Đồng Đăng và đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng các đại biểu khánh thành phòng Tin học cho em ở Trường tiểu học Hồng Phong, xã Đồng Đăng ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát huy vai trò xung kích của cán bộ, công chức

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 được triển khai với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng", gồm một chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch theo từng khối đối tượng: Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Qua 26 năm triển khai, chiến dịch đã trở thành trường học thực tiễn để thanh niên Việt Nam rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; khẳng định tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng", anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Cũng theo anh Nguyễn Tường Lâm, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng là điểm nhấn quan trọng, phát huy vai trò xung kích của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động trẻ bằng chính kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp của mình để phục vụ nhân dân.

Anh Nguyễn Tường Lâm và các đại biểu khánh thành sân chơi cho thiếu nhi ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyển đổi số đồng bộ, chiến dịch càng có ý nghĩa khi tạo điều kiện để tuổi trẻ trực tiếp tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng cho biết, năm 2025 với chủ đề công tác "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng", chú trọng thực hiện chủ trương "3 liên kết" (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), cùng với phương châm "Thanh niên công nhân, công chức, viên chức lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng".

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà các học sinh ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các đội hình tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" đã và đang phát huy tinh thần xung kích trong việc tham mưu, đề xuất giải pháp, trực tiếp hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, ứng dụng VNeID…

Các y bác sĩ trẻ khám bệnh miễn phí cho người dân ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Những việc làm đó vừa góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức gần dân, trọng dân, phục vụ nhân dân, vừa khẳng định hiệu quả, tính thiết thực của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khi được vận hành gắn liền với sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ", anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Anh Nguyễn Kim Quy trao tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đặc biệt, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đang đứng trước nhiều vận hội lớn để cất cánh, vươn mình nhưng đồng thời cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức.

"Trong bối cảnh đó, tuổi trẻ Việt Nam phải là lực lượng tiên phong, sáng tạo, dấn thân để góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường trong kỷ nguyên mới", anh Nguyễn Tường Lâm kêu gọi các bạn trẻ.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao quà cho 20 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt); trao tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh Trường THPT Đồng Đăng có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập… Ngay sau chương trình, đã diễn ra các hoạt động như: Phiên tòa giả định tuyên truyền về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng và chủ quyền biên giới quốc gia; thăm Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Trung tâm Hành chính công xã Đồng Đăng; khánh thành phòng Tin học cho em tại Trường tiểu học Hồng Phong, xã Đồng Đăng; khánh thành sân chơi cho thanh thiếu nhi tại thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng (Nhà Văn hóa xã Bảo Lâm cũ); khánh thành công trình "Nhà nhân ái" cho hộ gia đình ông Nông Văn Toán thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng. Bên cạnh đó là chương trình tư vấn sức khỏe và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Đội hình cán bộ, công chức, viên chức trẻ triển khai "Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính" tại tỉnh Lạng Sơn…



