Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Chiến dịch Mỹ - Israel ít gây ảnh hưởng cho chương trình hạt nhân Iran

Thụy Miên
Thụy Miên
05/05/2026 10:01 GMT+7

Phân tích của tình báo Mỹ cho thấy sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran vào cuối tháng 2, thời gian Tehran cần để chế tạo vũ khí hạt nhân lại chẳng thay đổi gì so với hè năm ngoái.

US intelligence indicates limited new damage to Iran’s nuclear programme, sources say - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một tòa nhà mới của cơ sở hạt nhân Natanz bị hư hại hôm 2.3

ảnh: reuters

Các đợt tấn công mới nhất của Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28.2 tập trung vào những mục tiêu quân sự thông thường. Bên cạnh đó, Israel cũng đã tấn công một số cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran.

Tuy nhiên, các đánh giá mới của tình báo Mỹ về chương trình hạt nhân Iran nhìn chung vẫn giữ nguyên vào thời điểm hiện tại, theo Reuters hôm 5.5 dẫn tiết lộ của 3 nguồn thạo tin.

Trong chiến dịch quân sự trước đó do Mỹ và Israel vào hè năm 2025, các nhà phân tích ước tính thời gian Iran cần để chế tạo vũ khí hạt nhân đã bị kéo dài thêm khoảng 1 năm.

Điều này có nghĩa là sau 2 tháng chiến sự, mốc thời gian này hầu như vẫn giữ nguyên, dù một trong những mục tiêu được Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra khi phát động cuộc xung đột là nhằm ngăn chặn nước Cộng hòa Hồi giáo phát triển bom hạt nhân.

Tính toán mới cho thấy để đạt được mục tiêu làm suy yếu đáng kể chương trình hạt nhân của Tehran, Mỹ và Israel có lẽ cần phải phá hủy hoặc loại bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cao (HEU) còn lại của Iran.

16 cơ sở quân sự Mỹ ở Trung Đông bị thiệt hại vì xung đột

Trước khi bị Mỹ - Israel phối hợp tấn công, Iran được cho sở hữu khoảng 440 kg uranium được làm giàu đến 60%. Số vật liệu này có thể được làm giàu tương đối nhanh chóng đến 90%, ngưỡng cần thiết để phát triển uranium ở cấp độ vũ khí.

Ngoài ra, Iran cũng sở hữu khoảng 1 tấn uranium được làm giàu đến 20% và 8.500 kg được làm giàu đến khoảng 3,6% cho mục đích dân sự.

Phần lớn HEU của Iran được cho là đang nằm trong cơ sở ngầm dưới lòng đất ở Isfahan.

Tin liên quan

Trung Quốc tiết lộ chi tiết về cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân

Trung Quốc tiết lộ chi tiết về cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân

Trong các hoạt động tổ chức nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc (PLA), truyền thông nước này đã công bố hình ảnh của vụ phóng thử tên lửa hạt nhân hồi năm ngoái.

Tàu ngầm hạt nhân lớp mới của Mỹ vừa trễ hẹn, vừa tăng giá

Thêm 2 phó tư lệnh Iran thiệt mạng, cơ sở hạt nhân Fordow chịu thiệt hại

Khám phá thêm chủ đề

chương trình hạt nhân Iran chiến dịch Mỹ - Israel bom hạt nhân Tình báo Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận