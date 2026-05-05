Chiến dịch Mỹ - Israel ít gây ảnh hưởng cho chương trình hạt nhân Iran

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một tòa nhà mới của cơ sở hạt nhân Natanz bị hư hại hôm 2.3 ảnh: reuters

Các đợt tấn công mới nhất của Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28.2 tập trung vào những mục tiêu quân sự thông thường. Bên cạnh đó, Israel cũng đã tấn công một số cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran.

Tuy nhiên, các đánh giá mới của tình báo Mỹ về chương trình hạt nhân Iran nhìn chung vẫn giữ nguyên vào thời điểm hiện tại, theo Reuters hôm 5.5 dẫn tiết lộ của 3 nguồn thạo tin.

Trong chiến dịch quân sự trước đó do Mỹ và Israel vào hè năm 2025, các nhà phân tích ước tính thời gian Iran cần để chế tạo vũ khí hạt nhân đã bị kéo dài thêm khoảng 1 năm.

Điều này có nghĩa là sau 2 tháng chiến sự, mốc thời gian này hầu như vẫn giữ nguyên, dù một trong những mục tiêu được Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra khi phát động cuộc xung đột là nhằm ngăn chặn nước Cộng hòa Hồi giáo phát triển bom hạt nhân.

Tính toán mới cho thấy để đạt được mục tiêu làm suy yếu đáng kể chương trình hạt nhân của Tehran, Mỹ và Israel có lẽ cần phải phá hủy hoặc loại bỏ kho dự trữ uranium làm giàu cao (HEU) còn lại của Iran.

Trước khi bị Mỹ - Israel phối hợp tấn công, Iran được cho sở hữu khoảng 440 kg uranium được làm giàu đến 60%. Số vật liệu này có thể được làm giàu tương đối nhanh chóng đến 90%, ngưỡng cần thiết để phát triển uranium ở cấp độ vũ khí.

Ngoài ra, Iran cũng sở hữu khoảng 1 tấn uranium được làm giàu đến 20% và 8.500 kg được làm giàu đến khoảng 3,6% cho mục đích dân sự.

Phần lớn HEU của Iran được cho là đang nằm trong cơ sở ngầm dưới lòng đất ở Isfahan.