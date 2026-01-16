'Chiến dịch Quang Trung': Có những việc 'không ai giao nhưng vẫn làm, làm hết mình'

Sáng 16.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung.

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết trong khắc phục hậu quả thiên tai, chúng ta đã sử dụng tất cả mọi lực lượng, rất nhiều các loại phương tiện.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ẢNH: TTXVN

"Có lẽ lần đầu tiên chúng ta sử dụng các loại UAV, các phương tiện bay không người lái để khắc phục hậu quả, đưa hàng cứu trợ đến các vùng bị chia cắt", đại tướng Phan Văn Giang nói.

Chia sẻ về quá trình triển khai chiến dịch của lực lượng quân đội, đại tướng Phan Văn Giang cho biết, khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, ông đã yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 12.1.

"Đầu tiên tôi xác định xong trước ngày 10.1, nhưng đến mùng 10.1 thì anh em đã chuẩn bị ba lô khăn gói về và bàn giao mùng 10 là xong. Như vậy anh em rất cố gắng bằng mọi cách", ông nói và cho biết, ngoài việc sửa chữa theo chỉ tiêu, theo giao nhiệm vụ, ví dụ như xây mới hơn 600 nhà, sửa chữa gần 400 nhà, lực lượng quân đội cũng còn làm nhiều việc khác.

"Tất cả các lực lượng tham gia đều làm cả các việc khác, không chỉ việc Thủ tướng giao. Ví dụ việc làm sạch đường, sạch vườn, sạch làng, sạch xóm thì không ai giao nhưng vẫn làm, làm hết mình", Bộ trưởng Quốc phòng cho hay.

Bộ trưởng cũng cho biết, nhiều sĩ quan cũng tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân, "Chính ủy Quân khu 5 cũng xây. Trong các hình ảnh (video clip trình chiếu tại hội nghị) thì có nhiều sĩ quan cao cấp, thượng tá, đại tá rồi Chính ủy quân khu cũng tham gia xây dựng".

Ông cũng cho hay, khi các cơn bão số 7, số 8 đi qua, Thủ tướng cũng giao cho quân đội xây dựng lại mấy trăm nhà cho người dân ở Điện Biên, Sơn La, nhưng đều hoàn thành trước thời gian. Không chỉ quân đội, công an, các lực lượng đều tham gia làm việc này. Đây là sức lan tỏa đến tất cả mọi người, sức lan tỏa đến tất cả mọi thành phần trong xã hội.

"Sau khi làm nhà xong, Thủ tướng có trao đổi với tôi là phải có tivi để cho bà con xem truyền hình thời sự, nhất là theo dõi thông tin Đại hội Đảng lần thứ XIV. Chúng tôi cũng đã xác định ngoài tivi, thì có cả tủ lạnh, nồi xoong, bát đĩa và quần áo cho bà con", Bộ trưởng kể lại.

Quân đội vừa xây dựng, vừa may quần áo dân sự cấp cho các địa phương. Nếu tính ra con số thì gần xấp xỉ 1.000 tấn lương khô cấp trong đợt mưa lũ vừa rồi. Đây vừa là sự cố gắng vừa là sáng kiến, sự chủ động của lãnh đạo chỉ huy các cấp.

"Ai cũng đóng góp, ai cũng trách nhiệm. Lụt chưa rút hết nhưng khi thấy các gia đình về là các khu đã tập trung lương thực thực phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung", đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

"Không có đồng chí nào từ chối nhiệm vụ"

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công An Đặng Hồng Đức cho biết, ngày 9.1, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết chiến dịch Quang Trung tại Đà Nẵng.

Hội nghị tổng kết Chiến dịch Quang Trung sáng 16.1 ẢNH: NHẬT BẮC

Sau khi có chỉ đạo từ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mệnh lệnh của đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, toàn lực lượng công an nhân dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng đã triển khai đồng loạt, "không có đồng chí nào từ chối nhiệm vụ, không có đồng chí nào kêu ca vất vả khó khăn". Tất cả đều lên đường ngay sau khi có mệnh lệnh của Bộ trưởng.

Cạnh đó, giám đốc, phó giám đốc Công an các địa phương cũng rất tích cực vận động, kêu gọi hỗ trợ cho bà con.

"Người thì xin cửa, người xin bát đĩa, người xin tủ lạnh, tivi... Nhờ vậy, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương và Chính phủ, sự năng động của công an địa phương đã hỗ trợ thêm cho bà con nhân dân rất nhiều, giúp giá trị thực tế của các ngôi nhà cho bà con cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nói.