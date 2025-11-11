Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chiến dịch sắt máu đánh băng đảng của cảnh sát Brazil thất bại
Video Thế giới

Chiến dịch sắt máu đánh băng đảng của cảnh sát Brazil thất bại

La Vi
La Vi
11/11/2025 11:23 GMT+7

Chiến dịch trấn áp đẫm máu nhất của cảnh sát trong lịch sử Brazil đã thất bại trong mục tiêu bắt giữ hoặc tiêu diệt các thủ lĩnh băng nhóm.

Thông tin này được đưa ra theo một đánh giá của Reuters sau khi xem xét báo cáo cảnh sát về chiến dịch được chia sẻ với Tòa án Tối cao Brazil.

Thống đốc Rio de Janeiro trước đó đã ca ngợi chiến dịch vào cuối tháng 10 là một thành công.

Tuy nhiên, không ai trong số 117 người bị cảnh sát bắn chết nằm trong danh sách 69 nghi phạm mà các công tố viên đưa ra trong văn bản làm cơ sở cho chiến dịch. Chỉ có năm người trong danh sách đó bị bắt giữ vào ngày hôm đó và không ai là thủ lĩnh cấp cao của băng đảng Comando Vermelho khét tiếng.

Chiến dịch có tên "Phong tỏa" đã khiến 121 người thiệt mạng, bao gồm bốn sĩ quan cảnh sát và hai thiếu niên. 99 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Chiến dịch truy tìm thủ lĩnh băng đảng của cảnh sát Brazil thất bại - Ảnh 1.

Cảnh sát đặc nhiệm đứng gác tại một khu ổ chuột ở khu phức hợp Penha, Rio de Janeiro, Brazil, ngày 5.11

ẢNH: REUTERS

Theo báo cáo cảnh sát, một thủ lĩnh băng đảng cấp trung đã bị bắt giữ mà không cần bắn một phát đạn nào.

Những phát hiện trên làm lung lay lời tường trình chính thức về chiến dịch.

Ông Victor dos Santos, Thư ký An ninh Công cộng Rio, người giám sát lực lượng cảnh sát, xác nhận với Reuters rằng mục tiêu của chính phủ trong chiến dịch là bắt giữ những kẻ bị truy nã. Tuy nhiên, ông nói thêm: "Việc tìm kiếm 69 người trong số 280.000 cư dân tại các khu ổ chuột được nhắm đến không phải là điều dễ dàng".

Các tài liệu điều tra cho thấy 19 người trong số những người bị giết trong chiến dịch không có tiền án tiền sự, nhưng ông Santos khẳng định ông "chắc chắn 100%" rằng họ là tội phạm.

Ông cho biết các chiến dịch khác đã được lên kế hoạch trong những tháng tới tại các khu ổ chuột ở Rio.

Kết quả của chiến dịch đã gây ra làn sóng chỉ trích từ gia đình các nạn nhân, các nhà vận động nhân quyền, cùng Tổng thống Brazil và các quan chức chính phủ khác.

Khám phá thêm chủ đề

Brazil cảnh sát chiến dịch thủ lĩnh băng đản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận