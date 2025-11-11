Chiến dịch sắt máu đánh băng đảng của cảnh sát Brazil thất bại

Thông tin này được đưa ra theo một đánh giá của Reuters sau khi xem xét báo cáo cảnh sát về chiến dịch được chia sẻ với Tòa án Tối cao Brazil.

Thống đốc Rio de Janeiro trước đó đã ca ngợi chiến dịch vào cuối tháng 10 là một thành công.

Tuy nhiên, không ai trong số 117 người bị cảnh sát bắn chết nằm trong danh sách 69 nghi phạm mà các công tố viên đưa ra trong văn bản làm cơ sở cho chiến dịch. Chỉ có năm người trong danh sách đó bị bắt giữ vào ngày hôm đó và không ai là thủ lĩnh cấp cao của băng đảng Comando Vermelho khét tiếng.

Chiến dịch có tên "Phong tỏa" đã khiến 121 người thiệt mạng, bao gồm bốn sĩ quan cảnh sát và hai thiếu niên. 99 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Cảnh sát đặc nhiệm đứng gác tại một khu ổ chuột ở khu phức hợp Penha, Rio de Janeiro, Brazil, ngày 5.11 ẢNH: REUTERS

Theo báo cáo cảnh sát, một thủ lĩnh băng đảng cấp trung đã bị bắt giữ mà không cần bắn một phát đạn nào.

Những phát hiện trên làm lung lay lời tường trình chính thức về chiến dịch.

Ông Victor dos Santos, Thư ký An ninh Công cộng Rio, người giám sát lực lượng cảnh sát, xác nhận với Reuters rằng mục tiêu của chính phủ trong chiến dịch là bắt giữ những kẻ bị truy nã. Tuy nhiên, ông nói thêm: "Việc tìm kiếm 69 người trong số 280.000 cư dân tại các khu ổ chuột được nhắm đến không phải là điều dễ dàng".

Các tài liệu điều tra cho thấy 19 người trong số những người bị giết trong chiến dịch không có tiền án tiền sự, nhưng ông Santos khẳng định ông "chắc chắn 100%" rằng họ là tội phạm.

Ông cho biết các chiến dịch khác đã được lên kế hoạch trong những tháng tới tại các khu ổ chuột ở Rio.

Kết quả của chiến dịch đã gây ra làn sóng chỉ trích từ gia đình các nạn nhân, các nhà vận động nhân quyền, cùng Tổng thống Brazil và các quan chức chính phủ khác.