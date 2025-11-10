Hai người thiệt mạng, một triệu người phải sơ tán vì bão Fung Wong ở Philippines

Bão Fung Wong đã tàn phá miền bắc Philippines trong đêm 9 - rạng sáng 10.11, làm ít nhất hai người thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại vật chất.

Hơn một triệu người đã được sơ tán trước khi siêu bão Fung Wong đổ bộ vào thị trấn Dinalungan, thuộc phía đông tỉnh Aurora của Philippines vào tối 9.11. Cơn bão đã tấn công nhiều khu vực trên đảo Luzon (đảo chính của Philippines), với gió mạnh, mưa lớn và sóng lớn suốt đêm.

Bão Fung Wong cũng gây nhiều thiệt hại cho nhà cửa ở thành phố Santiago, phía bắc tỉnh Isabela. Nhiều cây cối, cột điện cũng bị bão quật đổ.

Theo báo cáo ban đầu từ Văn phòng Phòng vệ Dân sự, ít nhất hai người đã thiệt mạng do cơn bão, và hai người khác bị thương.

Một trạm xăng bị hư hỏng sau cơn bão Fung-wong ở Bayombong, Nueva Vizcaya (Philippines), ngày 10.11.2025 ẢNH: REUTERS

Phó Thống đốc Aurora, Patrick Alexis Angara, cho biết ít nhất ba thị trấn không thể tiếp cận được do sạt lở đất và đường sá bị hư hại.

Cơ quan thời tiết Philippines cho biết cơn bão hiện đang di chuyển qua Biển Đông và dự kiến sẽ chuyển hướng về phía đông bắc và tới Đài Loan. Cơ quan này cảnh báo rằng phần lớn Philippines vẫn đang phải chịu tác động từ mưa lớn và gió mạnh, cùng với sóng lớn ở các khu vực ven biển.

Theo cơ quan quản lý hàng không dân dụng, hơn 400 chuyến bay đã bị hủy kể từ ngày 9.11.

Fung Wong là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và đến ngay sau Kalmaegi, là siêu bão đã giết chết 224 người ở Philippines và 5 người ở Việt Nam vào tuần trước.