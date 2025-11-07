Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia, đương đầu siêu bão mới
Video Thế giới

Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia, đương đầu siêu bão mới

Trúc Huỳnh - Khánh An
07/11/2025 14:04 GMT+7

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vừa phê chuẩn việc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do ảnh hưởng nặng nề của bão Kalmaegi và tác động dự kiến của bão Fung Wong.

Báo Inquirer của Philippines đưa tin Tổng thống Marcos Jr. dự báo khoảng 10 - 12 vùng tại Philippines sẽ bị ảnh hưởng bởi bão Fung Wong. Việc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia cho phép các cơ quan chính phủ sử dụng nguồn quỹ khẩn cấp và đẩy nhanh quá trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho những người bị ảnh hưởng bởi bão.

Theo báo Inquirer, ước tính mới nhất cho thấy bão Kalmaegi (tên địa phương là bão Tino) đã làm ít nhất 188 người thiệt mạng và 135 người mất tích tại các tỉnh miền trung. Đa số trường hợp thiệt mạng là do lũ quét.

Bão Kalmaegi trở thành thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất ở Philippines trong năm nay; và theo cơ sở dữ liệu thảm họa EM-DAT (Bỉ), Kalmaegi cũng là cơn bão gây chết chóc nhất thế giới trong năm 2025 tính đến nay.

Báo Inquirer dẫn lời cơ quan phòng vệ dân sự cho hay sức tàn phá của bão Kalmaegi đã ảnh hưởng 2 triệu người, buộc 560.000 người phải sơ tán.

Tổng thống Marcos Jr. đã yêu cầu rà soát hơn 500 dự án kiểm soát lũ tại tỉnh Cebu, nơi chịu thiệt hại nặng nhất. Người phát ngôn của phủ tổng thống cho biết Tổng thống Marcos Jr. chia sẻ với Tỉnh trưởng Cebu Pamela Baricuatro nỗi thất vọng và bức xúc về việc hàng tỉ peso đổ vào các dự án kiểm soát lũ dường như không mang lại hiệu quả.

Khi đau thương do bão Kalmaegi còn chưa qua thì một siêu bão khác lại sắp đổ bộ Philippines. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết trong bản tin lúc 11 giờ sáng ngày 7.11 rằng Fung Wong còn cách đảo Mindanao khoảng 1.690 km về phía đông, với sức gió duy trì tối đa 75 km/h và giật lên tới 90 km/h.

PAGASA dự báo bão Fung Wong có thể mạnh lên thành siêu bão vào ngày 8.11, trước khi đổ bộ vào nước này “gần hay đúng vào thời điểm đạt cường độ mạnh nhất trong quá trình tồn tại của bão”.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi làm ít nhất 66 người thiệt mạng ở Philippines

Bão Kalmaegi làm ít nhất 66 người thiệt mạng ở Philippines

Ít nhất 66 người thiệt mạng khi bão Kalmaegi tàn phá miền trung Philippines, trong đó có 6 người trên trực thăng cứu hộ của quân đội.

Khám phá thêm chủ đề

Philippines Tỉnh Cebu Đảo Mindanao Kalmaegi Cebu Bão Kalmaegi siêu bão tổng thống ảnh hưởng dự án kiểm soát lũ bão Fung Wong lũ quét tình trạng thảm họa quốc gia fung wong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận