Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia, đương đầu siêu bão mới

Báo Inquirer của Philippines đưa tin Tổng thống Marcos Jr. dự báo khoảng 10 - 12 vùng tại Philippines sẽ bị ảnh hưởng bởi bão Fung Wong. Việc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia cho phép các cơ quan chính phủ sử dụng nguồn quỹ khẩn cấp và đẩy nhanh quá trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho những người bị ảnh hưởng bởi bão.

Theo báo Inquirer, ước tính mới nhất cho thấy bão Kalmaegi (tên địa phương là bão Tino) đã làm ít nhất 188 người thiệt mạng và 135 người mất tích tại các tỉnh miền trung. Đa số trường hợp thiệt mạng là do lũ quét.

Bão Kalmaegi trở thành thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất ở Philippines trong năm nay; và theo cơ sở dữ liệu thảm họa EM-DAT (Bỉ), Kalmaegi cũng là cơn bão gây chết chóc nhất thế giới trong năm 2025 tính đến nay.

Báo Inquirer dẫn lời cơ quan phòng vệ dân sự cho hay sức tàn phá của bão Kalmaegi đã ảnh hưởng 2 triệu người, buộc 560.000 người phải sơ tán.

Tổng thống Marcos Jr. đã yêu cầu rà soát hơn 500 dự án kiểm soát lũ tại tỉnh Cebu, nơi chịu thiệt hại nặng nhất. Người phát ngôn của phủ tổng thống cho biết Tổng thống Marcos Jr. chia sẻ với Tỉnh trưởng Cebu Pamela Baricuatro nỗi thất vọng và bức xúc về việc hàng tỉ peso đổ vào các dự án kiểm soát lũ dường như không mang lại hiệu quả.

Khi đau thương do bão Kalmaegi còn chưa qua thì một siêu bão khác lại sắp đổ bộ Philippines. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết trong bản tin lúc 11 giờ sáng ngày 7.11 rằng Fung Wong còn cách đảo Mindanao khoảng 1.690 km về phía đông, với sức gió duy trì tối đa 75 km/h và giật lên tới 90 km/h.

PAGASA dự báo bão Fung Wong có thể mạnh lên thành siêu bão vào ngày 8.11, trước khi đổ bộ vào nước này “gần hay đúng vào thời điểm đạt cường độ mạnh nhất trong quá trình tồn tại của bão”.