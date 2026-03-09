Chiến dịch tết 2026 của Home Credit: Những mảnh ghép nhỏ ‘góp’ nên niềm vui lớn

Sức sống của thông điệp "Tết nhà"

Khi tết 2026 gõ cửa, bên cạnh niềm háo hức mong chờ, đâu đó vẫn còn những nỗi lo toan thầm lặng trước một năm nhiều thay đổi. Thấu hiểu những tâm tư ấy, Home Credit mong muốn cùng khách hàng gác lại âu lo để đón nhận niềm vui trọn vẹn qua chiến dịch "Góp nên Tết nhà vô giá". Thay vì những thông điệp xa xôi, thương hiệu chọn cách đồng hành chân thành, khích lệ mỗi người cùng góp nhặt những nỗ lực nhỏ bé để vun đắp nên một mùa tết sum vầy, ấm áp.

Với chiến dịch tết 2026, Home Credit đã chuyển dịch thông điệp từ sự trân trọng giá trị gia đình sang hành động cụ thể: "Góp nên Tết nhà vô giá". Tại đây, Home Credit khuyến khích mỗi thành viên trong gia đình cùng chung tay, góp sức nhỏ bé của mình để tạo nên một cái tết trọn vẹn. Tư duy này được hiện thực hóa qua thước phim cùng tên và nhanh chóng chạm đến cảm xúc của cộng đồng nhờ những câu chuyện đời thường chân thật và gần gũi.

Qua đó, tổng lượt xem của thước phim trên toàn bộ các nền tảng trực tuyến cán mốc hơn 38 triệu, khẳng định sức hút của những câu chuyện đời thường chân thật. Đó là hình ảnh người cha lấm lem sơn lại bức tường, người mẹ tỉ mẩn bên mâm ngũ quả, hay những người con nỗ lực làm việc để mang quà về nhà. Đồng thời, sự đồng cảm sâu sắc từ người xem đã giúp chiến dịch đạt tổng cộng 25 triệu lượt tiếp cận.

Các khoảnh khắc đẹp trong MV Góp nên Tết nhà vô giá của Home Credit Ảnh: Home Credit

Không chỉ có mặt trận trực tuyến, Home Credit còn mang không khí tết đến gần hơn với khách hàng qua các "điểm chạm" như các trung tâm thương mại Lotte hay GO!, hoạt động chụp ảnh lấy ngay đã thu hút đông đảo gia đình tham gia.

Hàng trăm khoảnh khắc ghi lại nụ cười rạng rỡ của các thế hệ đã được trao tận tay người dân, như một món quà tinh thần nhỏ bé nhưng ý nghĩa mà thương hiệu muốn "góp" vào niềm vui chung.

Home Credit phủ sóng các biển quảng cáo ngoài trời trong dịp tết Ảnh: Home Credit

Sự hiện diện đồng loạt tại hơn 2.800 cửa hàng đối tác và các biển bảng quảng cáo lớn ở những vị trí đắc địa càng giúp thông điệp của Home Credit len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống, trở thành một phần không thể thiếu trong tết Bính Ngọ.

Từ trợ lực tài chính đến hành động thiết thực vì cộng đồng

Bên cạnh câu chuyện truyền thông, hiệu quả của chiến dịch còn được đo đếm cụ thể bằng những con số tăng trưởng thực tế khi Home Credit trực tiếp tham gia giải quyết bài toán chi tiêu ngày tết cho người dân. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, Home Credit đã khẳng định vai trò đồng hành khi giải quyết trực tiếp bài toán chi tiêu ngày tết cho người dân qua các giải pháp tài chính minh bạch.

Chính sự thấu hiểu này đã giúp Home Credit ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt về nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ của mình. Điển hình là nhu cầu đối với gói vay tiền mặt trực tuyến với ưu đãi trừ trực tiếp 800.000 đồng vào kỳ trả góp đầu tiên khi thỏa điều kiện đã góp phần thúc đẩy doanh số giải ngân tăng trưởng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của Home Credit nhằm chia sẻ gánh nặng chi tiêu với khách hàng trong giai đoạn cao điểm.

Nhân viên Home Credit tư vấn cho khách hàng Ảnh: Home Credit

Song song đó, chương trình trả góp từ 0% lãi suất phối hợp cùng các đối tác bán lẻ hàng đầu như như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, FPT Shop tiếp tục là "trợ thủ" đắc lực giúp người tiêu dùng tháo gỡ áp lực tài chính khi mua sắm và tân trang nhà cửa. Nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực, so với cùng kỳ tết 2025, tổng lượng hợp đồng trong mùa tết 2026 đã duy trì đà tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số (trên 30%). Những chỉ số này là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng của khách hàng vào giải pháp của Home Credit.

Tuy nhiên, mảnh ghép hoàn thiện nên bức tranh "Góp nên Tết nhà vô giá" không chỉ nằm ở lợi nhuận kinh doanh, mà còn ở trách nhiệm với cộng đồng thông qua chương trình Home Love. Hành trình mang tết ấm đến vùng cao năm nay đặc biệt hơn nhờ sự chung tay của cả một hệ sinh thái gồm nhân viên, đối tác và khách hàng.

Tại Điện Biên, vào giữa tháng 1.2026, Home Credit phối hợp cùng Quỹ Hy Vọng và đối tác Bảo hiểm Toàn Cầu GIC đã khánh thành hai lớp học mới và hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn cho điểm trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tân Lập. Hành trình Home Love sau đó tiếp tục lan tỏa đến Lai Châu, Thái Nguyên và Tuyên Quang, trao tặng hơn 1.000 chiếc áo ấm cùng hàng trăm phần quà thiết thực từ đội ngũ nhân viên và các đối tác đồng hành, mang hơi ấm đến cho các em nhỏ vùng cao trong những ngày đông giá rét.

Khép lại mùa tết 2026, Home Credit không chỉ thành công về mặt con số hay hình ảnh thương hiệu, mà quan trọng hơn là đã khẳng định được triết lý kinh doanh nhân văn.

Và hành trình đồng hành của Home Credit cùng khách hàng vẫn sẽ tiếp tục được viết tiếp. Thấu hiểu những dự định tài chính luôn hiện hữu trong nhịp sống hối hả, đơn vị mong muốn tiếp tục đồng hành qua các giải pháp hỗ trợ thiết thực và tận tâm. Với vai trò là điểm tựa tin cậy, Home Credit kỳ vọng sẽ cùng mỗi cá nhân vững tâm hiện thực hóa những kế hoạch mới, mở ra một năm 2026 thật khởi sắc và trọn vẹn.



