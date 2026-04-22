Chiến hạm đầu tiên của Việt Nam đi qua 2 đại dương, 7 vùng biển

Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung vượt hơn 11.000 hải lý

Chia sẻ về hành trình này, đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác trên tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung, cho biết, đây là lần thứ hai tàu của Hải quân Việt Nam tham gia Diễn tập Kakadu.

Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung chuẩn bị cập cảng Sydney, Úc ẢNH: VŨ HƯỞNG

Các thủy thủ, sĩ quan trên tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung đã khẳng định năng lực của mình với một hải trình kéo dài 59 ngày, vượt hơn 11.000 hải lý, xuyên qua 2 đại dương với 7 vùng biển (Biển Đông, biển Java, biển Banda, biển Flores, biển Timor, biển Arafura, biển Coral và biển Tasman). Trước đây, chưa tàu nào của Hải quân Việt Nam thực hiện một chuyến công tác đối ngoại quốc phòng dài ngày và xa như vậy.

Đại tá Nguyễn Minh Lành cũng đánh giá, đây là chuyến đối ngoại quốc phòng quan trọng của Hải quân Việt Nam trong năm 2026. Với bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất của "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn công tác đã đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ, các thủy thủ, sĩ quan trên tàu đã phải vượt qua nhiều khó khăn như hải trình dài ngày và xa, thời tiết khí tượng, thủy văn khó khăn, phức tập, chênh lệch 4 múi giờ, vùng biển lạ và hiểm trở… Điều này đòi hỏi họ phải luôn duy trì sức khỏe tốt, kỷ luật nghiêm, nghiệp vụ vững (cả về chuyên môn, ngoại ngữ và kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa phương).

Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo ẢNH: VŨ HƯỞNG

Theo đại tá Lành, trong chuyến công tác lần này, tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung và đoàn công tác đã tham dự Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế theo đúng quy định, đội hình duyệt binh thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh, chính quy của Hải quân Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn tập Kakadu 2026, tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung đã tham gia một số khoa mục phi tác chiến đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nhất là quá trình vận động đội hình, hành quân trong đêm và chụp ảnh đội hình trên không từ vịnh Jervis tới vịnh Sydney, tàu Quang Trung đã chấp hành nghiêm kế hoạch, duy trì tốt đội hình hàng dọc, hàng ngang và vận tốc, giữ vững thông tin liên lạc giữa các tàu và nhóm tàu, được Hải quân Úc đánh giá cao.

Các hoạt động của đoàn công tác và tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung tại Úc ẢNH: VŨ HƯỞNG

Ấn tượng sâu sắc của người chỉ huy chiến hạm Quang Trung

Đại tá Nguyễn Minh Lành khẳng định, chuyến công tác lần này để lại cho bản thân nhiều ấn tượng sâu sắc khi ông cùng đoàn công tác của Hải quân Việt Nam tới những vùng biển mà lần đầu tiên một tàu chiến của Việt Nam tới thăm. Mỗi một địa danh ở Úc mà tàu Hải quân ta lần đầu tiên neo đậu, mỗi một vùng biển mới và tàu của ta đi qua đều ghi dấu sự trưởng thành của từng quân nhân.

Trong đó, đội ngũ sĩ quan trẻ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, tự tin phối hợp làm việc trong môi trường quốc tế trong chuyến công tác lần này ắt hẳn sẽ là nguồn lực quý để góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại.

Đại tá Nguyễn Minh Lành trên tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung ẢNH: VŨ HƯỞNG

Đại tá Lành cũng ấn tượng với lòng hiếu khách, sự hợp tác và hỗ trợ của Hải quân Hoàng gia Úc cùng các cơ quan liên quan của Úc đã giúp đoàn hoàn thành xuất sắc chuyến công tác.

Đặc biệt, ông ấn tượng trong buổi tiệc chiêu đãi trên tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung tối 23.3, ở Sydney, do Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, chủ trì. Dù bận rộn với rất nhiều công việc của Kakadu 2026, nhưng Phó đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Úc, nay là Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Úc, đã tới tham dự tiệc chiêu đãi.

Cạnh đó, là tình cảm của kiều bào ta ở Úc dành cho đoàn công tác. Tham dự tiệc chiêu đãi còn có Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm; Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Úc thượng tá Nguyễn Anh Vũ và đông đảo kiều bào, cán bộ, sinh viên đang làm việc và học tập tại các thành phố ở khắp Úc.

Các kiều bào đều bày tỏ niềm tự hào khi được lần đầu tiên tận mắt thấy tàu Hải quân Việt Nam với cờ đỏ sao vàng tung bay trên vịnh Sydney và càng hãnh diện hơn khi được lên tham quan và dự tiệc trên tàu.