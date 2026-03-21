Hình ảnh tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung trong Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế

14 giờ ngày 21.3 theo giờ địa phương, Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Úc đã diễn ra trọng thể tại vịnh Sydney, bang New South Wales, Úc. Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó tư lệnh Hải quân Việt Nam, tham gia lễ duyệt binh trên tàu 245-HMAS Leeuwin cùng Toàn quyền Úc Sam Mustin và đại diện Hải quân các nước.

Đại tá Nguyễn Minh Lành, trưởng đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam, trên tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung ẢNH: VŨ HƯỞNG

Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn tham gia sự kiện này.

Tàu 245-HMAS Leeuwin, tàu kỳ hạm chở các đại biểu cấp cao duyệt đội hình các tàu ẢNH: VŨ HƯỞNG

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó tư lệnh Hải quân Việt Nam, dự lễ duyệt binh trên tàu kỳ hạm ẢNH: VŨ HƯỞNG

Lễ duyệt binh lần này là sự hiện diện lớn nhất của tàu chiến các nước ở Sydney trong hơn 10 năm qua, với 30 tàu của Úc và 20 quốc gia khác. Lễ duyệt binh cũng là một hoạt động trong khuôn khổ Diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026.

Đoàn công tác trên tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung thực hiện động tác chào tàu kỳ hạm ẢNH: VŨ HƯỞNG

Đại diện Hải quân Úc dự trên tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung

Trước đó, ngày 20.3, tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung đã tham gia vận động đội hình, chụp ảnh trên không, kết hợp hành quân từ vịnh Jervis tới vịnh Sydney, bang New South Wales, Úc.

Tham gia vận động đội hình và chụp ảnh trên không gồm 25 tàu của Hải quân Hoàng gia Úc và 20 nước trên thế giới. Sau khi rời vịnh Jervis, theo các nhóm đã được phân công, các tàu thành lập thành đội hình 5 hàng dọc và 5 hàng ngang. Trong quá trình vận động trên hải trình hơn 60 hải lý, đội hình sẽ dần thu hẹp khoảng cách giữa các tàu, từ cự ly giữa hàng dọc và hàng ngang là 1 hải lý tới còn 2,5 liên (0,25 hải lý).

Kakadu là diễn tập hải quân đa phương được Úc tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 1993. Đây là lần thứ hai tàu Hải quân Việt Nam tham gia Diễn tập Kakadu. Năm 2024, tàu hộ vệ săn ngầm 18 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tham gia Diễn tập Kakadu 2024 tại Darwin, Úc, trở thành tàu đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia sự kiện này.

Trong những ngày lưu lại Sydney trước khi tham gia giai đoạn thực binh trên biển của Diễn tập Kakadu 2026 với các khoa mục phi tác chiến, kíp tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung và đoàn công tác tham gia các cuộc họp kế hoạch đi biển và hoạt động tham quan giao lưu thể thao, văn hoá; tiếp nhận nhiên liệu, nước ngọt; bổ sung vật chất hậu cần - kỹ thuật; tổ chức tiệc chiêu đãi trên tàu.