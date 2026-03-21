Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung lần đầu tiên cập cảng Sydney

Sáng 21.3, sau hải trình hơn 5.500 hải lý từ Quân cảng Cam Ranh, tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã cập cảng Sydney (Úc) làm công tác chuẩn bị cho Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Úc sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày.

Tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung chuẩn bị cập cảng Sydney, Úc ẢNH: VŨ HƯỞNG

Trước đó, ngày 20.3, trong khuôn khổ tham gia Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế, tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung đã tham gia vận động đội hình, chụp ảnh trên không, kết hợp hành quân từ vịnh Jervis tới vịnh Sydney, bang New South Wales, Úc.

Tham gia vận động đội hình và chụp ảnh trên không gồm 25 tàu của Hải quân Hoàng gia Úc và 20 nước trên thế giới. Sau khi rời vịnh Jervis, theo các nhóm đã được phân công, các tàu thành lập thành đội hình 5 hàng dọc và 5 hàng ngang. Trong quá trình vận động trên hải trình hơn 60 hải lý, đội hình sẽ dần thu hẹp khoảng cách giữa các tàu, từ cự ly giữa hàng dọc và hàng ngang là 1 hải lý tới còn 2,5 liên (0,25 hải lý).

Đội hình tàu vận động chụp từ trên không ẢNH: BTC

Thiếu tá Đặng Văn Độ, thuyền trưởng tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung cho biết, đây là một đội hình tương đối khó đối với duy trì vận động do khoảng cách gần và nhiều tàu tham gia, do đó cần phải luôn duy trì trực nghiêm túc tại các vị trí trực để giữ vững cự ly đội hình, sẵn sàng xử lý các tình huống, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận động.

Đại kỳ tung bay trên tàu hộ vệ tên lửa 016-Quang Trung trong quá trình vận động đội hình và chụp ảnh trên không ẢNH: VŨ HƯỞNG

Để chuẩn bị cho hoạt động này, ngày 19.3, chỉ huy kíp tàu đã tham dự cuộc họp tại Căn cứ Hải quân Creswell để thống nhất phương án vận động đội hình, phương án xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình vận động.

Sau khi thống nhất kế hoạch với Hải quân nước chủ nhà Úc, chỉ huy tàu đã tổ chức triển khai nhiệm vụ cho các ngành, các bộ phận trên tàu, đặc biệt là các vị trí trực hàng hải, quan sát, thông tin và trực máy để bảo đảm duy trì giữ vững đội hình trong suốt quá trình vận động, bảo đảm đội hình đẹp, thống nhất để chụp ảnh từ trên cao.

Đại tá Nguyễn Minh Lành, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác, cho biết, đến thời điểm hiện nay, đoàn công tác đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã xác định. Từng thành viên và cán bộ, thủy thủ nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất trong mỗi công việc.

Thời gian qua, đoàn công tác đã thực hiện tốt các nội dung trên hải trình như: lễ chào cờ qua đường xích đạo, gặp mặt cán bộ, nhân viên quân y nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam; gặp mặt chị em phụ nữ nhân Ngày quốc tế phụ nữ 8.3; làm công tác hậu cần, kỹ thuật khi tàu cập cảng Căn cứ Hải quân Coonawarra, Darwin; tham gia vận động đội hình và chụp ảnh trên không trong khuôn khổ diễn tập Kakadu 2026; tàu cập cảng Sydney an toàn.