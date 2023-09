Chiến hạm New Zealand chuyển xe lăn tặng người khuyết tật TP.HCM

Nụ cười của một bạn trẻ ở Maison Chance ĐẠI SỨ QUÁN NEW ZEALAND

Theo thông tin từ Đại sứ quán New Zealand hôm 27.9, chuyến thăm kéo dài từ ngày 24-28.9 của bộ đôi tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa đã có những hoạt động đầy ý nghĩa tại TP.HCM.

Chiều 25.9, thủy thủ đoàn đã giao lưu với Trung tâm bảo trợ xã hội Maison Chance, nơi trợ giúp trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Một thủy thủ tham gia trận giao hữu bóng rổ đặc biệt với những người khuyết tật tại Maison Chance

Tại đây, đoàn đã tham gia giao lưu thể thao và biểu diễn văn nghệ cùng với những người khuyết tật và trẻ em hiện đang sinh sống tại trung tâm.

Đi cùng đoàn có Tổng lãnh sự New Zealand TP.HCM Scott James.

Tổng lãnh sự New Zealand Scott James (hàng đầu, thứ 6 từ phải sang) và các thủy thủ trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại Maison Chance

Thay mặt cho Đại sứ New Zealand Tredene Dobson, Tổng lãnh sự James và đoàn thủy thủ đã trao tặng cho trung tâm tổng cộng 9 chiếc xe lăn do những nhà hảo tâm ở New Zealand hỗ trợ, thông qua Đại sứ quán New Zealand.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự James cho biết: "Lần đầu tiên trong lịch sử hai tàu của Hải quân Hoàng gia New Zealand cùng thăm Việt Nam. Đây là minh chứng cho thấy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa New Zealand và Việt Nam. Cũng rất tuyệt vời vì hai con tàu và đoàn thủy thủ đã giúp vận chuyển 9 chiếc xe lăn từ New Zealand sang Việt Nam để chúng tôi có thể tặng cho Maison Chance".

Một thủy thủ tặng quà lưu niệm của hai tàu HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa cho các em nhỏ

Ngoài chuyến thăm đến Maison Chance, các sĩ quan và thủy thủ của tàu vào ngày 26.9 đã đến thăm Mái ấm Bà Chiểu, tổ chức thiện nguyện do Hội phụ nữ từ thiện TP.HCM quản lý nhằm hỗ trợ các trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn thành phố.

Hai tàu hải quân New Zealand thăm Việt Nam

Hai tàu HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa đang thăm chính thức Việt Nam nhằm tăng cường sự hiểu biết và phối hợp giữa Hải quân Hoàng gia New Zealand và Hải quân Nhân dân Việt Nam, đóng góp vào quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam – New Zealand.