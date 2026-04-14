Chiến lược 'khoan sức dân'

DUY LÊ
14/04/2026 05:53 GMT+7

Phát biểu kết thúc Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị T.Ư 2, khóa XIV, hôm qua (13.4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Một nền kinh tế muốn tăng trưởng cao, bền vững và có khả năng bứt phá, không chỉ vận hành trên nền tảng một nguồn lực đơn nhất, càng không thể đặt toàn bộ gánh nặng phát triển lên vai Nhà nước".

Phát biểu này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ là một định hướng chính sách, mà còn là một tuyên bố thay đổi mô hình phát triển: từ nền kinh tế "dựa vào phân bổ nguồn lực" sang nền kinh tế "tạo lập và kích hoạt nguồn lực".

Nếu đặt trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, toàn bộ lập luận này có thể được đọc như một chiến lược "khoan sức dân" theo nghĩa rộng - tức là giải phóng, nuôi dưỡng và khuếch đại năng lực trong xã hội.

Theo Bộ Tài chính, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, VN cần một lượng vốn lên tới hơn 38,5 triệu tỉ đồng, trong khi ngân sách nhà nước chỉ có thể cân đối khoảng 8 triệu tỉ. Khoảng cách rất lớn này không chỉ là một bài toán tài chính, mà là một lời nhắc rõ ràng rằng: tăng trưởng trong giai đoạn tới không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào Nhà nước, mà phải dựa vào việc khơi thông và phát huy nguồn lực trong nhân dân.

Ở đây, "khoan sức dân" cần được hiểu theo một nghĩa rộng hơn rất nhiều so với cách hiểu truyền thống chỉ gắn với giảm thuế, phí. Đó phải là quá trình giảm bớt những rào cản không cần thiết để giải phóng sức sản xuất, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp (DN) mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh. Khi chi phí tuân thủ giảm, khi môi trường pháp lý minh bạch và ổn định hơn, khi cơ hội tiếp cận nguồn lực trở nên công bằng, thì mỗi đồng vốn trong xã hội sẽ được sử dụng hiệu quả hơn, quay vòng nhanh hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn.

Thực tế cho thấy, nguồn lực trong dân không hề nhỏ. Lượng tiền gửi trong hệ thống ngân hàng hiện ở mức xấp xỉ 7 - 8 triệu tỉ đồng, tài sản tích lũy trong dân cư lớn, nhưng một phần đáng kể vẫn đang nằm ở trạng thái "phòng thủ", chưa đi vào sản xuất.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở lãi suất hay lợi nhuận, mà còn ở niềm tin và kỳ vọng. Nếu môi trường kinh doanh còn tiềm ẩn rủi ro, nếu chính sách thiếu ổn định, nếu chi phí không chính thức còn tồn tại, thì người dân và DN sẽ có xu hướng giữ tiền thay vì đầu tư.

Một điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đó là yêu cầu "vĩ mô đúng nhưng vi mô cũng phải đúng". Tăng trưởng kinh tế không thể chỉ được tạo ra từ các dự án lớn hay các quyết sách ở tầm vĩ mô, mà phải được hình thành từ hàng triệu quyết định đầu tư nhỏ ở cấp độ hộ gia đình, hộ kinh doanh và DN. Khi từng "tế bào" của nền kinh tế khỏe mạnh, có động lực phát triển, thì nền kinh tế tổng thể mới có thể tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số đang được đặt ra, có thể nói, thành công hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc chúng ta có thực sự "khoan sức dân" hay không. Con số 38,5 triệu tỉ đồng không chỉ là áp lực về vốn, mà là phép thử đối với năng lực cải cách. Cứ 1 đồng đầu tư từ ngân sách phải "kéo" được gần 4 đồng từ xã hội thì mục tiêu tăng trưởng hai con số là hoàn toàn hiện thực.

Ngăn chặn bạo lực đời thường

Trong nhịp sống hiện đại, một va quẹt nhỏ trong giao thông, một cái nhìn bị cho là không thiện cảm, hay một lời bình luận thiếu thiện chí trên mạng đều có thể châm ngòi cho những vụ bạo lực giữa đời thường.

