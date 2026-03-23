Chiến lược nhân sự của Home Credit: ‘Cùng tiêu chuẩn, khác lộ trình’ trong kỷ nguyên AI

Tại sự kiện Anpha Insight Meetup ngày 5.3 vừa qua, bà Văn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Nhân sự Home Credit đã mang đến những góc nhìn thực tiễn về bài toán này, đặc biệt là chiến lược "Cùng tiêu chuẩn, khác lộ trình" (Same bar, but different paths) để giải quyết bài toán duy trì hiệu suất vận hành, đồng thời chuyển đổi linh hoạt để hướng đến tăng trưởng trong thời đại AI.

Đây là chuỗi sự kiện thường niên do Anphabe tổ chức, nơi cộng đồng lãnh đạo và chuyên gia nhân sự tại Việt Nam cùng cập nhật những báo cáo mới nhất về xu hướng nhân sự, thị trường lao động và các giải pháp quản trị nguồn nhân lực hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh (thứ 2 từ trái sang) - Giám đốc Nhân sự Home Credit tại sự kiện Anpha Insight Meetup Ảnh: Home Credit





Hai lực kéo trái chiều trong doanh nghiệp

Theo bà Hạnh chia sẻ, "hiệu suất" và "chuyển đổi" là 2 lực tồn tại song song trong doanh nghiệp nhưng thường tạo áp lực ngược chiều. "Vận hành tổ chức cần sự ổn định, nhưng để đạt được mục tiêu chuyển đổi hệ thống, doanh nghiệp cần thử nghiệm và chấp nhận sai số. Doanh nghiệp cần linh hoạt giữa hai lực kéo để duy trì cán cân cân bằng", bà phân tích.

Với tinh thần tiên phong chuyển đổi, Home Credit xác định có 3 thách thức lớn trong mục tiêu giữ hiệu suất ổn định trong khi vẫn phải liên tục phát triển không ngừng. Theo bà Hạnh, phần khó nhất là xác định đâu là điểm chuẩn hoá để giữ vững, và đâu là điểm tái thiết để tăng trưởng. Thứ hai là sự lệch pha về tốc độ khi sự tăng trưởng kinh doanh nhanh hơn tốc độ phát triển của con người, dẫn đến tình trạng quá tải ở cấp quản lý và sự đứt gãy trong trải nghiệm nhân viên. Cuối cùng là thách thức từ việc quản trị đa thế hệ, khi doanh nghiệp cần tìm tiếng nói chung và khơi dậy tiềm năng của đội ngũ trải dài từ Gen X, Gen Y đến Gen Z trong cùng một môi trường làm việc số hóa.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh chia sẻ tại sự kiện Ảnh: Home Credit





Lý giải cho điều này, CPO Home Credit cho biết môi trường làm việc đa thế hệ đã tạo nên những khác biệt đáng kể trong kỳ vọng về sự nghiệp, chế độ phúc lợi và cả phong cách giao tiếp của nhân viên. Trước thực tế đó, Home Credit đã chuyển đổi chiến lược thay vì áp dụng mô hình "một kiểu cho tất cả" (one-size-fits-all) sang hướng tiếp cận "cùng tiêu chuẩn, khác lộ trình" (Same bar, but different paths). Cách làm này cho phép doanh nghiệp giữ vững các chuẩn mực chung về hiệu suất, nhưng vẫn linh hoạt điều chỉnh lộ trình phát triển và trải nghiệm phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng nhân sự.

Trong bối cảnh AI đang tái định nghĩa phương thức làm việc mỗi ngày, bà Hạnh nhấn mạnh cốt lõi của quản trị nhân sự nằm ở sự tăng trưởng bền vững. Theo đó, bên cạnh các mục tiêu về doanh thu và hiệu suất, tổ chức cần tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược cho con người: Một là không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ thông qua các cơ hội học tập và phát triển kỹ năng liên tục; hai là thiết kế những trải nghiệm cá nhân hóa cho lực lượng lao động đa thế hệ. Điều này không chỉ đảm bảo một môi trường làm việc văn minh, mà còn tạo không gian tối ưu để mỗi cá nhân tự tin khai phóng tiềm năng trong kỷ nguyên số.

Lời đáp cho bài toán "AI thay thế con người"

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu về AI vào năm 2030 với một hệ sinh thái công nghệ năng động. Trong bối cảnh đó, thay vì nhìn nhận AI như một thách thức đối với việc làm, bà Hạnh tin rằng đây là cơ hội vàng để tái định nghĩa năng lực nhân sự. Với niềm tin AI sẽ là nguồn lực tạo ra nhiều giá trị và cơ hội nghề nghiệp mới, bà nhấn mạnh: "Thách thức cốt lõi hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở việc làm thế nào để người lao động sẵn lòng đón nhận và tận dụng tối đa sức mạnh của AI".

Home Credit chú trọng xây dựng môi trường làm việc cởi mở với văn hoá học tập liên tục nhằm cổ vũ nhân sự phát huy trọn vẹn tiềm năng Ảnh: Home Credit





Tại Home Credit, giải pháp nằm ở định hướng xây dựng một môi trường làm việc được thúc đẩy bởi AI nhưng lấy nhân sự làm trung tâm, đồng thời đầu tư phát triển năng lực nhân viên với văn hoá học tập trọn đời. Bà chia sẻ: "Hướng tiếp cận của Home Credit là quán triệt rõ ràng và nhất quán về ứng dụng của AI, sự thay đổi này sẽ phục vụ mục tiêu gì, và nhân viên sẽ được hỗ trợ như thế nào. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tạo môi trường để mọi người học cách làm việc cùng AI, để trí tuệ nhân tạo trở thành người bạn đồng hành, chứ không phải mối đe doạ cho con người trong kỷ nguyên mới".

"Thành công của tổ chức không chỉ nằm ở việc ứng dụng AI hiệu quả, mà quan trọng hơn là giữ vững niềm tin và giúp mỗi nhân viên thấy rõ vị thế của chính mình trong bức tranh tương lai của tổ chức", bà nhấn mạnh.

Chính triết lý nhân sự lấy sự phát triển của nhân viên làm trọng tâm đã trở thành điểm chạm quan trọng giúp Home Credit không ngừng thu hút đội ngũ nhân tài trong lĩnh vực Dữ liệu, Công nghệ và AI. Tại đây, các kỹ sư công nghệ được trao quyền để trực tiếp xây dựng các sản phẩm và mô hình AI nguyên bản (in-house) nhằm giải quyết những bài toán nghiệp vụ thực tế và năng lực chuyên môn trong môi trường công nghệ đầy hấp dẫn.

