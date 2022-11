Chiến sĩ công an gây chú ý tại 'Gương mặt truyền hình'

Sau 2 mùa thành công, Gương mặt truyền hình - The TVFace quay trở lại, phát triển thành dự án cộng đồng với chủ để Trái tim nói. Mùa thi này chú trọng vào trải nghiệm của các bạn trẻ có niềm đam mê nghề MC. Từ 200 hồ sơ dự thi, ban tổ chức chọn 60 thí sinh vào vòng ghi hình và tìm ra 24 ứng viên vào nhà chung. Họ tham gia quá trình đạo tạo, thử thách và có cơ hội tỏa sáng trong đêm tranh tài cuối cùng.

Trong đó, thí sinh Trương Tấn An được mọi người quan tâm. Chia sẻ với chúng tôi, Tấn An cho biết anh ấp ủ tham gia cuộc thi từ năm 2018 vì có niềm đam mê cho công việc MC, bên cạnh ngành nghề đang theo đuổi. Do đó, khi mùa giải mới khởi động, nam thí sinh xin ý kiến đơn vị và quyết tâm tham gia.

Xuất thân là một chiến sĩ công an, Tấn An tự tin mình là một màu sắc độc đáo của Gương mặt truyền hình 2022. Anh xem đó là sự thuận lợi bởi "được mọi người chú ý nhiều hơn với xuất thân lực lượng vũ trang cũng là một điều mà An vô cùng trân trọng, vì đâu phải ai cũng có cơ hội này". Tuy nhiên, nam thí sinh thừa nhận bản thân ít kinh nghiệm hơn so với các đối thủ trong Top 24 nên cố gắng rèn luyện, hoàn thiện mình mỗi ngày.

Quyết tâm thử sức ở cuộc thi, Tấn An mong bản thân sẽ giành chiến thắng. Hơn tất cả, nam thí sinh cho rằng sự trải nghiệm, tri thức mà mình có được mới là điều quan trọng. Tấn An muốn khán giả nhớ đến mình là một "gương mặt MC truyền hình đa nhiệm và trách nhiệm". Anh định hướng bản thân cùng lúc đảm đương nhiệm vụ của một người chiến sĩ và của một MC với tinh thần "có trách nhiệm với việc mình làm, với lời mình nói dù ở cương vị nào".

Ngoài Tấn An, cuộc thi Gương mặt truyền hình 2022 còn có sự tham gia của một số ứng viên nổi bật: