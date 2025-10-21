Chiến sĩ công an ươm “hạt giống xanh” giữa đại ngàn

Không chỉ vậy, hành trình thiện nguyện của anh còn lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, văn hóa đọc đến nhiều nơi bằng những dự án tâm huyết.

THẦY GIÁO BẤT ĐẮC DĨ

Sau khi tốt nghiệp Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân, Lê Tuấn Thành trở về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Hra (trước đây thuộc H.Mang Yang, Gia Lai). Trong quá trình công tác, anh được biết làng Krot Ket có 180 hộ dân, chủ yếu là hộ nghèo. Phần lớn người dân trong thôn đều mù chữ, đời sống gặp khó khăn. Mỗi khi thực hiện các thủ tục hành chính, bà con chỉ có thể lăn tay điểm chỉ thay cho chữ ký...

Lớp học của thượng úy Lê Tuấn Thành đã giúp 40 học viên xóa mù chữ ẢNH: TẤN THÀNH

Với trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, và sự đồng cảm với bà con nhân dân, Thành đã nảy ra ý định mở lớp xóa mù chữ cho người dân địa phương. Nghĩ là làm, Thành mượn tạm 1 phòng học của điểm trường tiểu học xã Hra rồi vận động bà con đi học.

"Hành trình không hề dễ dàng. Khó khăn đầu tiên là rào cản về ngôn ngữ và thói quen sinh hoạt của bà con. Người dân chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Bana nên khi học tiếng phổ thông rất lúng túng. Ban ngày làm việc nương rẫy mệt mỏi nên bà con thường đi ngủ sớm, việc vận động đi học vào ban đêm khiến người dân e ngại. Thêm nữa là tâm lý mặc cảm của các học viên khi đã ngoài 30 - 40 tuổi mới đi học. Họ ngại ngùng và sợ con cháu chê cười", thượng úy Thành nhớ lại.

Để thay đổi nhận thức của người dân, thượng úy Thành quyết tâm thực hiện đến cùng. Anh phối hợp cùng già làng, người uy tín đi từng ngõ, gõ từng nhà gọi học viên đi học. Cuộc vận động cứ nối tiếp hết đêm này qua đêm khác cho đến khi nhận được những cái gật đầu.

Lớp học toàn người lớn, công việc rẫy nương khiến họ bận tối mắt. Bởi vậy giờ lên lớp sẽ diễn ra vào ban đêm, khi mặt trời đi ngủ, người dân vừa cất cuốc cày. Lớp có 40 học viên ở nhiều độ tuổi, từ người mới đôi mươi đến những cụ bà tóc đã ngả hai màu.

Sau gần 1 năm nỗ lực, lớp học của anh Thành đã cơ bản xóa mù chữ ẢNH: TẤN THÀNH

Từ sự thành công của lớp học xóa mù chữ làng Krot Ket, đầu năm 2025, anh Thành tiếp tục khai giảng lớp học xóa mù chữ thứ 2 tại làng Kon Hoa với 37 học viên. Hiện lớp học vẫn đang được triển khai với sự tham gia nhiệt tình của người dân địa phương.

GIEO HẠT MẦM TỬ TẾ

Không dừng lại ở lớp học, trong nhiều năm qua thượng úy Thành còn khởi xướng nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Với mong muốn tạo sinh kế, giúp bà con gắn bó với rừng, anh vận động tặng hàng trăm suất quà và 40.000 cây keo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hra.

Anh cùng đồng đội thực hiện dự án Tuyến đường bình yên, tổ chức 9 đợt vá đường ở TP.Pleiku (cũ) và H.Ia Grai (cũ), xóa hàng trăm ổ gà, giúp người dân đi lại an toàn.

Anh Thành phối hợp cùng một số đơn vị triển khai dự án Hành trình xanh, trồng hơn 200.000 cây xanh trên địa bàn tỉnh ẢNH: TẤN THÀNH

Đặc biệt, năm 2022, anh Thành đã sáng lập dự án Hành trình xanh. Sau hơn 1 năm triển khai, anh phối hợp cùng một số đơn vị trồng hơn 200.000 cây xanh gồm các loại cây như: kơ nia, giáng hương, sưa đỏ, trắc… và cây ăn quả. Không chỉ phủ xanh đất trống, dự án còn kết nối với trường học, tổ chức cho học sinh trải nghiệm trồng cây, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Cùng năm đó, anh khởi xướng dự án Tủ sách thắp sáng đạo đức. Đến nay, đã có 43 tủ sách với gần 35.000 đầu sách được trao tặng cho trường học, trại trẻ mồ côi, cơ sở cai nghiện, trại giam trên cả nước. Bà Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Al Bá (trước đây thuộc H.Chư Sê, tỉnh Gia Lai), cho biết: "Dự án đã mang đến những cuốn sách hay, phù hợp cho thư viện nhà trường, khơi gợi niềm đam mê đọc sách ở các em vùng cao, vùng khó khăn. Đây là một dự án rất hữu ích, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng".

"Với tôi, tình nguyện phải bắt đầu từ trái tim. Mỗi việc làm, dù nhỏ, cũng sẽ tạo nên sự thay đổi. May mắn là tôi luôn nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm và hàng trăm tình nguyện viên trẻ đã nhiệt tình tham gia. Tôi rất biết ơn sự chung tay của tất cả mọi người", anh Thành chia sẻ.

Từ những nỗ lực cống hiến vì cộng đồng, anh Thành đã được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN tuyên dương Thanh niên sống đẹp. Anh cũng là 1 trong 10 cá nhân được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Tình nguyện quốc gia, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, cho biết Lê Tuấn Thành là một trong những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân cơ sở. Từ ngày đến nhận nhiệm vụ tại xã Hra, anh Thành đã triển khai được rất nhiều dự án nổi bật về an sinh xã hội, tu sửa đường sá, chăm lo cho học sinh, thiếu nhi... Ngoài ra anh Thành còn phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai hiệu quả các dự án trồng cây xanh trên địa bàn.

Từ những tủ sách, những cánh rừng xanh, đến những lớp học xóa mù vang tiếng ê a trong đêm vắng, thượng úy Lê Tuấn Thành đang miệt mài gieo những hạt mầm tử tế, thắp lên niềm tin và hy vọng cho hàng ngàn người.